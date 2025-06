Rolniczka zdradziła mi, że od czerwca tylko w ten sposób podlewa pomidory. Dzięki temu nie zrzucają kwiatów i szybciej zawiązują owoce. Zrób to, a w końcu zbierzesz tyle pomidorów, ile chcesz

Dlaczego pomidory zrzucają liście?

Pomidory zrzucają liście z różnych powodów stres środowiskowy jest częstą przyczyną zarówno nadmiar jak i niedobór wody mogą prowadzić do opadania liści, podobnie ekstremalne temperatury. Zbyt wysokie lub zbyt niskie stanowią dla rośliny szok co objawia się między innymi utratą liści.

Choroby i szkodniki to kolejna grupa przyczyn opadania liści. Infekcje grzybowe mogą osłabiać roślinę i powodować żółknięcie więdnięcie, a następnie opadanie liści. Także obecność szkodników takich jak mszyce przędziorki czy mączliki również negatywnie wpływa na kondycję liści prowadząc do ich uszkodzenia i przedwczesnego opadania regularne monitorowanie roślin pod kątem objawów chorób i szkodników jest kluczowe dla szybkiego reagowania

Niedobory składników odżywczych w glebie także mogą skutkować zrzucaniem liści szczególnie brak azotu potasu magnezu czy fosforu ma istotny wpływ na zdrowie liści azot odpowiada za bujny wzrost zielonej masy jego niedobór powoduje żółknięcie i opadanie starszych liści potas wzmacnia odporność rośliny, a jego brak objawia się brązowieniem krawędzi liści i ich zwijaniem się, niedobór magnezu charakteryzuje się żółknięciem między nerwami liści, natomiast brak fosforu hamuje wzrost i powoduje purpurowe przebarwienia na spodniej stronie liści. Co istotne, podobny efekt może dać za duża ilość nawozów. W przypadki pomidorów często zdarza się przenawożenie azotem.

Naturalny nawóz do pomidorów. Wspomoże owocowanie

W przypadku, gdy problemem jest przenawożenie pomidorów odżywkami z azotem należy wstrzymać się z kolejnymi dawkami nawozów. Przez 3/4 ni należy podlewać pomidory samą wodą. Po tym czasie można wprowadzić nawożenie odżywkami bogatymi w fosfor oraz potas. Do nawożenia pomidorów świetnie sprawdzi się odżywka ze skórek od bananów. Są one prawdziwym bogactwem dla pomidorów. Zawierają duże ilości fosforu, wapnia oraz potasu. Te 3 składniki potrzebne są roślinom do prawidłowego wzrostu i owocowania. Uczestniczą w procesach syntezy oraz poprawiają smak owoców. Wystarczy, że skóry od bananów zakopiesz w ziemie nieopodal sadzonek pomidorów. Uwolnią one wszystkie składniki odżywcze do gleby. Ze skórek od bananów możesz również przygotować odżywkę do podlewania roślin. Przygotuj około 500 g skórek po bananach. Jest to około 5 bananów. Włóż je do garnka i zalej 5 l ciepłej wody. Całość odstaw na co najmniej jedną dobę. Po tym czasie odżywka do roślin jest gotowa. Podlewaj nią pomidory raz w tygodniu. Rób to wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słońce będzie mniej intensywne.

Uprawa pomidorów na działce. O czym musisz pamiętać?

Wybierz słoneczne stanowisko z żyzną i przepuszczalną glebą

Przygotuj rozsady w odpowiednim terminie lub zakup gotowe sadzonki

Sadź rozsady w gruncie po ustąpieniu przymrozków zachowując odpowiednie odstępy

Regularnie podlewaj pomidory unikając moczenia liści

Nawoź rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego stosując nawozy wieloskładnikowe

Prowadź krzaki pomidorów usuwając boczne pędy (wilki) w przypadku odmian wysokich

Podpieraj wysokie odmiany pomidorów za pomocą tyczek lub sznurków

Regularnie sprawdzaj rośliny pod kątem chorób i szkodników i reaguj w razie potrzeby

Zbieraj dojrzałe owoce systematycznie co pobudza roślinę do dalszego owocowania