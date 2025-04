Zamiast do wielkanocnej sałatki podlewam tym sadzonki pomidorów. Wzmacniający nawóz, który chroni pomidory przed ciężką chorobą i sprawia, że owoce są bardziej soczyste

Zdaniem ogrodników ten nawóz do hortensji działa lepiej niż fusy z kawy. Wiele osób go nie stostuje i dlatego hortensje marnieją. Pobudza kwitnienie i sprawia, że liście stają sie zielone i mięsiste

Uprawa pomidorów nie jest trudna. Nawet osoby początkujące mogą cieszyć ze swoich zbiorów. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że sadzonki pomidorów wymagają regularnego nawożenia. Dzięki mają one stały dostęp do potrzebnych im substancji odżywczych, co przekłada się na grube pędy i obfite zbiory. Dodatkowo nawozy chronią także przed chorobami oraz atakami szkodników.

Jedną z najczęściej występujących chorób pomidorów jest zgnilizna wierzchołkowa. To dość poważna choroba fizjologiczna, która najczęściej pojawia się latem. Jej rozwojowi sprzyja wysoka temperatura. Zgnilizna wierzchołkowa pomidorów objawia się brunatnymi, wodnistymi plamami pojawiającymi się na wierzchołkach owoców. Niedobór wapnia powoduje przepuszczalność błony komórkowej, przez co skórka pęcznieje i pęka. Aby zapobiegać pojawieniu się zgnilizny wierzchołkowej pomidorów należy sadzonki regularnie dokarmiać odżywkami bogatymi w wapń. Dzięki temu nie dopuści się do niedoboru tego pierwiastka.

Aby uchronić sadzonki pomidorów przed zgnilizną wierzchołkową nie musisz sięgać po kupne nawozy. W swojej kuchni masz coś, co nie tylko dokarmia pomidory, ale uzupełnia także braki wapnia. Do jej przygotowania potrzebujesz jedynie jogurtu lub serwatki. Mało osób wie, że produkty mleczne świetnie sprawdzają w ogrodzie podczas nawożenia roślin. Jogurty oraz serwatka zawierają nie tylko sporą ilość wapnia, ale także bogate są w węglowodany oraz tłuszcze, które wpływają na szybszy rozrost rośliny oraz bardziej soczyste i obfite owocowania.

Jak przygotować domową odżywkę do sadzonek pomidorów? To bardzo proste. Wystarczy że do 1 litra wody dodasz 100 ml naturalnego jogurtu lub serwatki i całość dokładnie wymieszać. Tak przygotowana mieszanką podlewaj krzaczki pomidorów raz lub dwa razy w miesiącu. Ten domowy nawóz szybko sprawi, że sadzonki odzyskają dobrą kondycję. Będzie on również prewencyjnie chronić przed chorobami, w tym przed zgnilizną wierzchołkową.