Po śniadaniu wymieszaj to z wodą i podlewaj fuksję. Nawet przyklapnięty i marniejący kwiat odżyje po takim nawozie. Nie uwierzysz, jak szybko obsypie kwiatami. Nawożenie fuksji

Absolutnie konieczny zabieg. Zrób to z goździkami za każdym razem, gdy przekwitną. Wysyp nowych kwiatów gwarantowany aż do późnej jesieni

Dlaczego fuksja nie kwitnie?

Kwiaty fuksji kwitną przez długi czas, od maja aż do października. Zachwycają one swoim oryginalnym wyglądem, kwiaty fuksji przypominają opadające dzwonki. Sprawia to, że fuksja jest bardzo popularną rośliną ozdobną. Uprawia się ją zarówno na rabatach, jak i wiszących donicach. Nazywana ułanką lub kolczykami sprawi, że Twój balkon zamieni się w kaskadę pełną kwiatów. Warto jednak wiedzieć, że fuksja jest dość kapryśną rośliną i może zdarzyć się, że z jakiegoś powodu wstrzyma kwitnienie. Najczęściej dzieje tak się na skutek nieprawidłowej pielęgnacji.

Fuksja najlepiej rośnie na zacienionych stanowiskach z niewielkim dostępem do rozproszonego światła. Bezpośrednie promienie słoneczne mogą popalić liście. Warto mieć jednak na uwadze, że za ciemne stanowisko sprawi, że roślina nie będzie miała energii potrzebnej do zawiązywania kwiatów. Ważnym czynnikiem w pielęgnacji fuksji jest również optymalna temperatura. Roślina ta nie za bardzo lubi bardzo wysoką temperaturę oraz upały. Może się zdarzyć, że przy temperaturach przekraczających 25 stopni Celsjusza kwitnienie zostanie wstrzymane. Ogrodnicy wskazują, by latem dbać o dodatkowe zraszanie kwiatów oraz liści. Często zdarza się, że fuksja nie kwitnie przez niewłaściwe przycinanie. Jest to bowiem roślina, która zawiązuje kwiaty na tegorocznych pędach. Aby pobudzić ja do lepszego kwitnienia należy wykonać wczesną wiosną odpowiednie cięcie. W tym czasie należy usunąć słabe i przesuszone pędy. Drugi raz fuksje przycinane się latem, gdy jest już ona w fazie kwitnienia.

Raz na dwa tygodnie podlewaj tym fuksje! Będzie kwitła jak szalona

Fuksja lubi lekko kwaśne podłoże i podobnie jak hortensje można nawozić ją domowymi odżywkami na bazie fusów po kawie. Zawierają one fosfor, potas oraz azot. To najlepsze trio dla wielu kwiatów. Pierwiastki te wspomagają procesy wzrostu oraz kwitnienia. Azot wpływa na rozwój liści oraz na zakwaszanie gleby. Aby przygotować odżywkę do fuksji wystarczy, że wysuszysz fusy po kawie, a następnie zmieszasz je z ziemią doniczkową. Możesz również przygotować odżywczy napar mieszając fusy z kawy z gorącą wodą. Całość należy odstawić do wystygnięcia, a następnie podlewać fuksję raz na dwa tygodnie.