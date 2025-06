Łap za konewkę i podlewaj tym tuje. Przepis na nawóz, który przeczytałam w przedwojennym magazynie. Stymuluje wzrost i przeciwdziała brązowieniu pędów

Zabierz dziecku i włóż do doniczki z zamiokulkasem. Wystrzeli, jak mleczaki u siedmiolatka. Liście będą zielone i mięsiste. Odżywka do zamiokulkasa

Drugie w sezonie nawożenie tui powinno odbyć się na przełomie maja oraz czerwca. W tym czasie ogrodnicy zalecają nawozy wieloskładnikowe, które wzmocnią kondycję roślin. Terminem na ostatnie nawożenie tui w sezonie jest lipiec. W tym czasie należy unikać nawozów zawierających azot. ma on właściwości przedłużające kwitnienie oraz wzrost, przez co może sprawić, że roślina nie zdąży się przygotować do zimy. Pod koniec lata warto stosować nawozy zawierające fosfor oraz potas. Od sierpnia nie powinno się już nawozić tui. W tym czasie warto zadbać o regularne podlewanie żywopłotu oraz przeprowadzić jesienne cięcie. Ma ono na celu nadać roślinie kształt oraz zapobiec niepożądanemu rozrostowi.

Wymieszaj to z wodą i w kwietniu podlewaj tuje. Przestaną brązowieć i szybko się zazielenią

Do nawożenia tui możesz wykorzystać domowe nawozy. Profesjonalni ogrodnicy często polecają odżywkę z fusów po kawie. Są one prawdziwym bogactwem witamin i minerałów. Zawierają duże ilości fosforu oraz potasu, które wzmacniają pędy oraz korzenie, a także stymulują procesy wzrostu. Fusy z kawy należy stosować wiosną lub wczesnym latem. Z uwagi na zawartość azotu nie nadają się one do ostatniego nawożenia. Aby przygotować odżywkę do tui wystarczy wymieszać 2 łyżki stołowe fusów po kawie z 1 litem wody. Całość należy dokładnie wymieszać oraz odstawić na jedną noc. Po tym czasie trzeba odcedzić wywar i podlewać nim tuje raz na dwa tygodnie. Mieszanka fosforu, potasu oraz azotu sprawi, że pędy tui przestaną brązowieć. Krzew szybko odzyska dobrą kondycję i będzie lepiej rósł.

Jak pielęgnować tuje latem, aby nie brązowiały?

Latem tuje, popularne iglaki ozdobne, wymagają regularnej uwagi, aby zachować zdrowy wygląd i intensywny zielony kolor. Najważniejszym aspektem pielęgnacji w tym okresie jest odpowiednie nawodnienie. Młode tuje oraz te świeżo posadzone są szczególnie wrażliwe na przesuszenie, dlatego należy je podlewać regularnie, zwłaszcza podczas upałów i suszy. Starsze, dobrze ukorzenione okazy są bardziej odporne, ale również docenią dodatkową dawkę wody w gorące dni. Podlewaj obficie u podstawy rośliny, unikając moczenia igieł w pełnym słońcu, co mogłoby prowadzić do ich poparzenia.

Oprócz podlewania warto również zadbać o ściółkowanie wokół tui. Warstwa kory sosnowej lub zrębków drewnianych pomoże utrzymać wilgoć w glebie, ograniczy wzrost chwastów oraz ochroni korzenie przed przegrzaniem. Latem można również delikatnie przycinać tuje w celu utrzymania pożądanego kształtu i pobudzenia ich do zagęszczania się. Pamiętaj jednak, aby nie wykonywać zbyt radykalnego cięcia w upalne dni, gdyż może to osłabić roślinę. Regularna obserwacja tui pozwoli na szybkie wykrycie ewentualnych szkodników lub chorób i podjęcie odpowiednich działań ochronnych.