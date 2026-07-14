Dziecko wstydzi się rówieśników? Te domowe zabawy pomogą mu przełamać lęk przed oceną

Jak podaje portal PBS KIDS for Parents, nagłe milczenie malucha w nowym towarzystwie wynika najczęściej ze zwykłego lęku przed odrzuceniem

Odgrywanie domowych scenek z pluszakami uczy dziecko swobodnego zabierania głosu w całkowicie bezpiecznych i przyjaznych warunkach

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Często widzimy, jak na placu zabaw czy na rodzinnym spotkaniu nasz maluch nagle chowa się za naszymi plecami i zupełnie milknie. Taka wycofana postawa objawia się spuszczonym wzrokiem, bardzo cichym głosem i unikaniem jakiegokolwiek dłuższego kontaktu. Dziecko po prostu kuli się w sobie i woli w ogóle nie zabierać głosu, nawet gdy rówieśnicy zachęcają je do wspólnej zabawy klockami.

Jak możemy przeczytać na portalu PBS KIDS for Parents, takie zachowanie wynika najczęściej ze zwykłego lęku przed odrzuceniem i braku wyćwiczonej pewności siebie w nowych sytuacjach. Maluch po prostu nie wie, jak ma się zachować, bo brakuje mu gotowych wzorców i obawia się surowej oceny ze strony obcych twarzy. Kiedy nie czuje się w pełni bezpiecznie i komfortowo, jego całkowicie naturalnym odruchem obronnym jest zamrożenie emocji oraz uparte milczenie.

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Dobrym pomysłem może być spędzanie z maluchem czasu w taki sposób, który naturalnie oswoi go z głośnym wyrażaniem własnych myśli:

odgrywanie scenek z wykorzystaniem pluszaków, w których to misie kłócą się o zabawkę, a twoje dziecko wymyśla rozwiązanie problemu

odłożenie na bok telefonu i wyłączenie telewizora na określony czas w ciągu dnia, aby dać maluchowi pełną i niczym niezakłóconą uwagę

uważne słuchanie tego, co mówi dziecko, a następnie powtarzanie i rozwijanie jego myśli, by poczuło się w pełni zrozumiane

unikanie rzucania pustych pochwał w stylu "super" i zastąpienie ich dokładnym opisywaniem tego, co widzisz podczas zabawy z maluchem

Dzięki takiemu podejściu dziecko powoli uczy się, jak brzmi spokojny i pewny głos oraz dowiaduje się, dlaczego warto utrzymywać kontakt wzrokowy. Ty jako rodzic po prostu towarzyszysz w tej domowej zabawie, pozwalając maluchowi w pełni kierować całym przedstawieniem.

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Zanim wyślecie malucha na przyjęcie urodzinowe czy spotkanie z nowymi kolegami, warto dokładnie wytłumaczyć mu, jak będzie wyglądać cała sytuacja. Opowiedzcie sobie na spokojnie, gdzie odbędzie się zabawa, kto na nią przyjdzie i co dzieci będą tam robić (o takie szczegóły możesz wcześniej dopytać rodziców solenizanta). Potem odegrajcie na sucho krótkie scenki, w których twoje dziecko ćwiczy mówienie zwykłego "cześć", dołączanie do grupy bez przerywania innym oraz kulturalne pożegnanie na sam koniec. Taka domowa próba generalna daje maluchowi ogromne poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że w prawdziwym życiu o wiele łatwiej jest mu odważnie zabrać głos. Warto też wspólnie ułożyć gotowe odpowiedzi na pytania, które mogą paść w trakcie zabawy ze strony innych dzieci czy pilnujących ich dorosłych.

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Kiedy domowe ćwiczenia z pluszakami przynoszą pierwsze efekty, dobrym pomysłem może być przeniesienie nauki w nieco bardziej publiczne miejsca. Zawsze zaczynajcie od małych kroków, pozwalając dziecku na wyrażanie swojego zdania w gronie najbliższej rodziny, na przykład podczas niedzielnego obiadu u dziadków. Gdy zauważysz, że twój maluch radzi sobie z mówieniem w takim przyjaznym środowisku, zaproponuj mu próbę sił w nieco większej przestrzeni, jaką jest chociażby lokalna biblioteka. Wystarczy, że dziecko samo zapyta panią za ladą o ulubioną książeczkę z obrazkami, aby poczuć ogromną dumę i sprawdzić swoje nowe umiejętności w praktyce. Pamiętajcie tylko, aby najpierw przećwiczyć całe to pytanie na spokojnie w domu, co skutecznie uchroni malucha przed nagłym stresem i zablokowaniem się w połowie zdania.

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Źródła:

PBS KIDS for Parents – “How to Raise Kids Who Can Speak Up”

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) — “COVID-19 Parenting: One-on-One Time”

Understood (4 social situations to role-play with your grade-schooler)

National Association for the Education of Young Children (NAEYC) — “Listen, Talk, Answer -- Support Your Child's Learning”