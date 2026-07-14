Wetrzyj 1 łyżkę na plamy z czereśni na białych ubraniach i wrzuć do pralki. Po praniu po zabrudzeniu z owoca nie będzie śladu. Domowy sposób na plamy z czereśni

Soczyste czereśnie to symbol lata, ale ich plamy na ubraniach to prawdziwe wyzwanie, z którym standardowe pranie sobie nie radzi.

Odkryj skuteczne, domowe sposoby, które szybko i bez problemu usuną nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia z tkanin.

Sprawdź, który tani składnik, wart zaledwie 3 złote, sprawi, że z białych ubrań zniknie każda, nawet zaschnięta plama!

Czym usunąć plamy z czereśni z ubrań? Wypróbuj domowe sposoby

Czereśnie to jedne z najsmaczniejszych owoców, którymi możemy zajadać się latem. Soczyste, słodkie i czerwoniutkie. Jednak podczas jedzenie Plamy z czereśni na ubraniach powstają zupełnie przypadkowo. Owoc ten jest niesamowicie soczysty, więc jego sok z łatwością ląduje na jasnej koszulce czy spodniach. Niestety później niezwykle trudno jest się ich pozbyć z odzieży. Raczej standardowe pranie w pralce nie zda w tym przypadku egzaminu. Oczywiście kluczową zasadą w usuwaniu plam z czereśni, które pojawią się na ubraniu, jest szybka reakcja. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest polewanie plamy z owocu wrzątkiem. Wcześniej warto wsmarować w zabrudzone miejsce sól kuchenną. Wiele osób zachwala też zastosowanie soku z cytryny, który ma właściwości wybielające. Jednak warto pamiętać, aby używać go wyłącznie do jasnych ubrań. Wystarczy wycisnąć sok z cytryny na plamę i po 15 minutach wypłukać to miejsce ciepłą wodą.

Wetrzyj 1 łyżkę na plamy z czereśni na białych ubraniach i wrzuć do pralki. Nie będzie po nich śladu

W usuwaniu plam z czereśni z ubrań niezawodny jest jeszcze soda oczyszczona, która działa praktycznie jak odplamiacz do tkanin, a kosztuje około 3 złote. Wiele osób nie docenia jej właściwości odplamiających, a tak naprawdę w kilka minut usunie plamy z czereśni i sprawi, że ubranie będzie idealnie czyste. Jak stosować sodę oczyszczoną na plamy? Wystarczy wymieszać jedną łyżkę proszku z odrobiną ciepłej wody tak, aby powstała gęsta pasta. Wetrzyj ją w zabrudzone miejsca na około 20 minut. Po tym czasie wrzuć brudne ubrania do pralki i upierz zgodnie z zaleceniami producenta, a po plamach na białych ubraniach nie będzie śladu.

Domowe sposoby na trudne plamy na ubraniach

Niektóre plamy na ubraniach są naprawdę trudne to usunięcia. Tak jest w przypadku plam z pomidorów, jagód, czerwonego wina, czy krwi, których nie wywabi nawet pranie w pralce. Można takie zabrudzenia usunąć stosując specjalny odplamiacz, który usunie plamy z ubrań i sprawi, że odzież będzie wyglądać jak wcześniej. Tu sprawdzi się domowy sposób. Wymieszaj ze sobą 1/4 szklanki płynu do naczyń, 1/4 szklanki wody utlenionej i pół szklanki sody. Tak powstały ekologiczny odplamiacz nałóż na zabrudzone miejsca na odzieży, pozostaw na 30 minut i upierz w pralce, tak jak zwykle. Po plamach nie ma ani śladu. Z kolei plamy z czerwonego wina najlepiej wywabiać solą kuchenną, a następnie uprać. W przypadku plam z kawy i herbaty nie możesz dopuścić, by zabrudzenie zaschło. Na tego rodzaju plamy idealnie sprawdzi się ocet.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie