Niepokojący wzrost zakażeń boreliozą. Kleszcze atakują ze zdwojoną siłą

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-14 7:54

Rozpoczął się najgroźniejszy czas dla osób przebywających na łonie natury, ponieważ kleszcze w tym roku atakują ze zdwojoną siłą. Rośnie liczba pacjentów z ukąszeniami, co przekłada się na wyższą liczbę zdiagnozowanych przypadków boreliozy oraz kleszczowego zapalenia mózgu. Sprawdź, jak unikać zagrożenia i jakie objawy powinny zaniepokoić po kontakcie z pajęczakiem.

Kleszcz na liściu, w tle nogi dziecka na trawie. O zagrożeniu boreliozą i bezpieczeństwie przeczytasz na SE.
Autor: Ladislav Kubeš/ Getty Images Duży kleszcz z czerwonym odwłokiem i czarnym tułowiem czeka na zielonym liściu, w tle rozmazane nogi dziecka w sandałach na trawie, co wizualizuje zagrożenie chorobami odkleszczowymi, o których więcej przeczytasz na Poradnik Zdrowie.

Gdzie w Polsce występuje najwięcej kleszczy? Mapa zgłoszeń

Pytanie o to, gdzie w Polsce można spotkać najwięcej zakażonych pajęczaków, powraca każdego lata. Prawda jest taka, że obecność kleszczy odnotowuje się we wszystkich zakątkach kraju, choć w niektórych rejonach jest ich zdecydowanie więcej. W serwisie ciemnastronawiosny.pl można znaleźć specjalną, corocznie odświeżaną mapę zagrożeń. Pokazuje ona rejony, z których spływa najwięcej raportów od użytkowników i daje możliwość samodzielnego ostrzeżenia innych przed kleszczami w konkretnym miejscu. Poniżej znajduje się najnowsza wersja tego zestawienia.

Mapa Kleszczy 2026
Autor: ciemnastronawiosny.pl/ Materiały prasowe Mapa Kleszczy 2026 https://ciemnastronawiosny.pl/mapa-kleszczy

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Gwałtowny wzrost przypadków boreliozy w Polsce

Dane dotyczące chorób przenoszonych przez pajęczaki są bardzo alarmujące, ponieważ Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH poinformował, że do końca maja 2026 roku zdiagnozowano już 7448 zakażeń boreliozą w naszym kraju. Warto przypomnieć, że w całym 2025 roku zgłoszono 48 725 takich przypadków, co stanowiło wzrost o około 63 procent w stosunku do roku 2024. W świetle tych najnowszych raportów, perspektywy na kolejne miesiące wyglądają niezwykle pesymistycznie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowy groźny gatunek kleszcza w Polsce. Pojawił się w tych miejscowościach [LISTA]

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Czy boreliozę da się całkowicie wyleczyć?

W większości przypadków schorzenie to jest całkowicie uleczalne, pod warunkiem szybkiego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniej kuracji antybiotykowej. Z tego powodu pilna wizyta u specjalisty jest niezbędna. Gdy na skórze zaobserwuje się charakterystyczny rumień wędrujący, lekarz diagnozuje boreliozę od razu na podstawie specyficznego objawu wizualnego, a odpowiednią terapię rozpoczyna natychmiast, nie czekając na laboratoryjne badania krwi.

Czym charakteryzuje się rumień wędrujący po ukąszeniu kleszcza?

Swoista zmiana na skórze, nazywana rumieniem wędrującym, to najwcześniejszy i zarazem najczęstszy symptom rozwijającej się boreliozy. Występuje po ukłuciu przez zainfekowanego pajęczaka. Tego typu zaczerwienienie zazwyczaj:

  • ujawnia się zazwyczaj między 7 a 14 dniem od kontaktu z kleszczem, jednak ramy czasowe wynoszą od 3 do 30 dni,
  • powiększa się z upływem czasu, często przekraczając 5 centymetrów średnicy,
  • posiada czerwoną, wyraźną obwódkę, z jednoczesnym rozjaśnieniem w centralnej części,
  • nie wywołuje dolegliwości bólowych ani swędzenia, chociaż niektóre osoby mogą odczuwać lekkie pieczenie lub minimalny świąd.
Quiz wiedzy o kleszczach i przenoszonych przez nie chorobach
Pytanie 1 z 13
Dlaczego w celu ochrony przed kleszczami poleca się zakładać jasne ubrania?
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