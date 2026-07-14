Niepokojący wzrost zakażeń boreliozą. Kleszcze atakują ze zdwojoną siłą

Gdzie w Polsce występuje najwięcej kleszczy? Mapa zgłoszeń

Pytanie o to, gdzie w Polsce można spotkać najwięcej zakażonych pajęczaków, powraca każdego lata. Prawda jest taka, że obecność kleszczy odnotowuje się we wszystkich zakątkach kraju, choć w niektórych rejonach jest ich zdecydowanie więcej. W serwisie ciemnastronawiosny.pl można znaleźć specjalną, corocznie odświeżaną mapę zagrożeń. Pokazuje ona rejony, z których spływa najwięcej raportów od użytkowników i daje możliwość samodzielnego ostrzeżenia innych przed kleszczami w konkretnym miejscu. Poniżej znajduje się najnowsza wersja tego zestawienia.

Autor: ciemnastronawiosny.pl/ Materiały prasowe Mapa Kleszczy 2026 https://ciemnastronawiosny.pl/mapa-kleszczy

Gwałtowny wzrost przypadków boreliozy w Polsce

Dane dotyczące chorób przenoszonych przez pajęczaki są bardzo alarmujące, ponieważ Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH poinformował, że do końca maja 2026 roku zdiagnozowano już 7448 zakażeń boreliozą w naszym kraju. Warto przypomnieć, że w całym 2025 roku zgłoszono 48 725 takich przypadków, co stanowiło wzrost o około 63 procent w stosunku do roku 2024. W świetle tych najnowszych raportów, perspektywy na kolejne miesiące wyglądają niezwykle pesymistycznie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowy groźny gatunek kleszcza w Polsce. Pojawił się w tych miejscowościach [LISTA]

12

Czy boreliozę da się całkowicie wyleczyć?

W większości przypadków schorzenie to jest całkowicie uleczalne, pod warunkiem szybkiego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniej kuracji antybiotykowej. Z tego powodu pilna wizyta u specjalisty jest niezbędna. Gdy na skórze zaobserwuje się charakterystyczny rumień wędrujący, lekarz diagnozuje boreliozę od razu na podstawie specyficznego objawu wizualnego, a odpowiednią terapię rozpoczyna natychmiast, nie czekając na laboratoryjne badania krwi.

Czym charakteryzuje się rumień wędrujący po ukąszeniu kleszcza?

Swoista zmiana na skórze, nazywana rumieniem wędrującym, to najwcześniejszy i zarazem najczęstszy symptom rozwijającej się boreliozy. Występuje po ukłuciu przez zainfekowanego pajęczaka. Tego typu zaczerwienienie zazwyczaj:

ujawnia się zazwyczaj między 7 a 14 dniem od kontaktu z kleszczem, jednak ramy czasowe wynoszą od 3 do 30 dni,

powiększa się z upływem czasu, często przekraczając 5 centymetrów średnicy ,

, posiada czerwoną, wyraźną obwódkę, z jednoczesnym rozjaśnieniem w centralnej części,

nie wywołuje dolegliwości bólowych ani swędzenia, chociaż niektóre osoby mogą odczuwać lekkie pieczenie lub minimalny świąd.