Wpuść 20 kropli, włóż patyczki i postaw na stoliku w salonie. Zapach luksusu i drogich perfum rozniesie się po całym domu, a koleżanki padną z wrażenia podczas odwiedzin. Piękny zapach do domu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-22 15:06

Piękny zapach w domu to marzenie każdego domownika. To on wprawia nas w dobry humor od samego rana, a odwiedzające nas koleżanki dopytują co tak ładnie pachnie. Jeśli chcesz, aby w Twoim domu unosił się zapach luksusu i drogich perfum to wpuść 20 kropli do słoiczka, włóż patyczki i postaw na stoliku w swoim salonie. Goście padną z wrażenia, gdy wejdą do Twojego domu.

Dyfuzor z patyczkami, świeca i nawilżacz na plastrze drewna. O pięknych zapachach do domu przeczytasz na SE.
Autor: Ywsddd/ Shutterstock
  • Odkryj sekret pięknego zapachu w Twoim salonie, który z łatwością rozniesie się po całym domu, tworząc atmosferę luksusu.
  • Zapomnij o gotowych odświeżaczach! Stwórz własny, ekologiczny dyfuzor z patyczkami, mieszając olej kokosowy, alkohol i ulubione olejki eteryczne.
  • Sprawdź, jakie kompozycje olejków eterycznych stworzą w Twoim domu zapach drogich perfum i ciesz się nim przez wiele dni!

Piękny zapach do domu. Postaw go na stoliku w salonie, a rozniesie się po każdym pomieszczeniu

Salon to niewątpliwie serce każdego domu. To w nim spędzamy najwięcej czasu - relaksujemy się, zapraszamy do niego znajomych. Nic zatem dziwnego, że o czystość tego miejsca w domu dbamy ze szczególną troską. Chcemy, aby panowała w nim atmosfera świeżości i czystości, dlatego często stawiamy w salonie odświeżacze powietrza. Prawda jest taka, że nie trzeba wydawać pieniędzy na gotowe odświeżacze, a zamiast nich warto samodzielnie przygotować piękny zapach do domu, który będzie nie tylko ekologiczny, ale przede wszystkim będziesz mogła sama wybrać swoją ulubioną kompozycję zapachową, która zagości w Twoim salonie i całym domu na wiele dni. Jednym z najprostszych w przygotowaniu domowych odświeżaczy powietrza jest dyfuzor z patyczkami. I to właśnie w nim umieścisz kompozycję olejków, które utworzą luksusowy zapach do domu.

Wpuść 20 kropli do słoiczka i włóż patyczki. Zapach luksusu i drogich perfum rozniesie się po całym domu

Samodzielnie przygotowany dyfuzor zapachowy sprawi, że w naszym domu będzie pięknie pachnieć przez wiele dni. Taka luksusowa kompozycja często wyróżnia się czymś, co czyni ją rozpoznawalną i niepowtarzalną. A jak zrobić zapach do domu z patyczkami? Potrzebujesz: małej szklanej buteleczki, patyczków, 50 ml oleju kokosowego, 3 łyżek alkoholu i olejków eterycznych. Wystarczy wymieszać płynne składniki i dodać do nich 1 łyżkę olejku eterycznego, aby uzyskać pięknie pachnący dyfuzor. Płynne składniki wymieszaj, a na koniec włóż do buteleczki patyczki ratanowe lub patyczki do szaszłyków i ustaw w wybranym miejscu na stoliku. Pamiętaj, że zapach luksusu rzadko jest intensywny i od razu uderzający. Jest raczej dyskretny, odkrywający się stopniowo.

Zapach do domu z nutą luksusu i perfum

W przygotowywaniu zapachu do domu z nutą luksusu kluczowa jest oczywiście odpowiednia kompozycja kilku różnych olejków eterycznych. Zapach do domu z patyczkami stworzysz mieszając następujące olejki: 5 kropli bergamotki, 4 krople kadzidła, 3 krople drzewa sandałowego, 2 krople wanilii (lub 1 kropla paczuli dla ziemistej nuty). Z kolei, jeśli potrzebujesz do swojego domu czegoś bardziej zmysłowego, to wymieszaj: 4 krople petitgrain, 3 krople Ylang Ylang, 2 krople jaśminu, 3 krople wetywerii, 2 krople drzewa sandałowego.

Polecany artykuł:

Wpuściłam 3 krople do wody i umyłam panele. Podłogi lśnią niczym diament, a w m…
Piękne zapachy do domu z naturalnych składników
Galeria zdjęć 7
Dlaczego zapachy wywołują wspomnienia? Marta Siembab
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUKSUS
zapach do domu