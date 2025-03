Mówi się, że osoby o tym kolorze oczu są najbardziej lubiane w towarzystwie. Są sympatyczne i mają magnetyczną osobowość. Kolor oczu a osobowość

Mówi się, że osoby o tym kolorze oczu są najbardziej lubiane w towarzystwie

Oczy uchodzą za najbardziej tajemniczy i magiczny element ludzkiego ciała. Obecnie mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Na podstawie oczu i spojrzenia można wyczytać emocje oraz uczucia drugiej osoby. Oczy nie kłamią i to w nich zapisana jest najszczersza prawda. Naukowcy z Uniwersytetu Orebro w Szwecji przeprowadzili badania, które miały wykazać zależności pomiędzy kolorem oczu i osobowością. I zgodnie z wnioskami, do jakich doszli, wynika, że istnieje silny związek między kolorem oczu, jaki posiadamy z naszą osobowością. Wynika to z faktu, że na kolor oczu odpowiadają bowiem te same geny, co za funkcje poznawcze oraz cechy osobowości. I to dlatego mówi się, że osoby o zielonym kolorze oczu są najbardziej lubiane w towarzystwie. Mają magnetyczną osobowość i ludzie uważają ich za wyjątkowo sympatycznych. Jaką osobowość mają ludzie o zielonych oczach?

Osobowość ludzi o zielonych oczach

Badacze przekonują, że kobiety o zielonych oczach są uznawane przez mężczyzn za seksowniejsze i atrakcyjniejsze od swoich koleżanek o innych tęczówkach. Fizyczna uroda nie jest jednak jedyną ani najważniejszą zaletą tych osób. Posiadacze zielonych oczu wyróżniają się niezwykłą inteligencją. Choć z natury są spokojne, poukładane i można na nie liczyć w każdej sytuacji, mają niesamowitą wyobraźnię i uwielbiają przygody w gronie przyjaciół. Bez problemu zawierają nowe znajomości. Lubią ekstrawagancję. Ich magnetyczne spojrzenie przyciąga płeć przeciwną i często cieszą się sporym wianuszkiem adoratorów.

Kolor oczu a osobowość człowieka

Jakie cechy osobowości wyróżniają ludzi o konkretnych barwach tęczówki?

Niebieskie oczy a osobowość - te osoby łatwo radzą sobie z wyzwaniami i chętnie pomagają innym. To urodzeni organizatorzy z analitycznym umysłem. Są sympatyczni i uprzejmi.

Szare oczy a osobowość - osoby kreatywne, o wrażliwej duszy. Typ samotnika o wysoko rozwiniętej wyobraźni.

Oczy brązowe a osobowość - urodzeni przywódcy, o dużym temperamencie, godni zaufania.

Oczy piwne a osobowość - łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach, są empatyczni, lubią dobrą zabawę i rozrywki.

