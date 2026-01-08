KFC rozgrzewa tej zimy. Poznaj Cheese Crunch Burgers

Karolina Piątkowska
2026-01-08 11:30

Meteorolodzy są w szoku, a termometry topią się od wysokiej temperatury. To może oznaczać tylko jedno - KFC przygotowało ofertę, która rozgrzewa całą Polskę. W menu pojawią się dwa uwielbiane burgery w zupełnie nowym wydaniu. Cheese Crunch Burger to kultowy Zinger podany w dwóch wariantach – z sosem żurawinowym i sosem tatarskim. W obu znajdziesz aksamitny i rozpływający się panierowany ser oraz soczysty kawałek prawdziwej polędwiczki z kurczaka. Przygotuj się na uderzenie wysokiej temperatury już od 7 stycznia!

Zima serwuje paletę pełną szarości i chłód, ale KFC ma swoje sposoby, żeby to obejść. Kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, KFC to odkręca i sprawia, że robi się naprawdę gorąco. W tym roku kultowy Zinger z soczystą, złocistą polędwiczką z kurczaka wchodzi w duet z ciepłym, rozpływającym się kawałkiem panierowanego sera. Przygotuj się na nowy wymiar rozgrzania jakiego jeszcze nie było.

Do wyboru dwie nowości

Dwie propozycje, które z łatwością rozgrzeją nawet największych zmarzluchów:

  • Wersja z sosem żurawinowym jest dla tych, którzy szukają wyrafinowania w street foodowym wydaniu. Soczysty, chrupiący filet z kurczaka spotyka się tu ze słodko-kwaśnym sosem żurawinowym, świeżą rukolą i plastrem wyrazistego cheddara. To połączenie smaków, które wraz z pierwszym kęsem przeniesie Cię do górskiej, zaśnieżonej chaty.
  • Wersja z sosem tatarskim to klasyka polecana fanom wyrazistych smaków. Złocisty kurczak, gorący, ciągnący się ser, rukola i charakterystyczny sos tatarski. Prosto i niesamowicie smacznie.

Zapomnij o zimie

Cheese Crunch Burgers to Twoja tarcza przed zimnem. Nowe menu łączy kawałek gorącego, smażonego sera w panierce, który rozciąga się i rozpływa z każdym kęsem oraz soczystą polędwiczką z kurczaka. Tej zimy z pewnością nie zmarzniesz!

Wpadaj do restauracji lub zamawiaj w dostawie. Oferta jest dostępna od 7 stycznia. Ostrzegamy, że termometry będą wariować, a Twoje kubki smakowe prosić o dokładkę.

