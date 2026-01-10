Herbapol-Lublin od dziesięcioleci uznawany jest za eksperta w dziedzinie owoców i ziół. Mając ogromną wiedzę i bogate doświadczenie, firma umiejętnie łączy tradycję z innowacyjnością. Dzięki temu jest w stanie odpowiadać na zmieniające się trendy, płynnie dopasowując swoją ofertę i sposób komunikacji do wymagań współczesnych konsumentów. A te coraz częściej koncentrują się na zainteresowaniu naturalnymi składnikami oraz poszukiwaniu sposobów na codzienny kontakt z naturą. I właśnie takie tematy porusza spot wizualizujący kampanię „Herbapol. We współpracy z naturą”.

Spot „Herbapol. We współpracy z naturą” potwierdza znajomość przez markę najnowszych trendów. Jest nowocześnie zmontowany, a dynamiczne ujęcia w zachęcający sposób przedstawiają naturę, a dokładnie składniki, z jakich powstają herbatki Herbaciany Ogród, jako źródło przyjemności. To produkty, które mogą towarzyszyć wszystkim członkom rodziny w codziennych chwilach, zarówno tych pełnych aktywności, jak i w momentach relaksu, ponieważ nie zawierają teiny, za to każda przezroczysta saszetka skrywa duże kawałki owoców. Bliskość natury stanowi fundament marki Herbapol, bo to ona jest źródłem autentyczności naszych produktów. Najwyższej jakości składniki, z których powstają herbatki z linii Herbaciany Ogród, doskonale odpowiadają na aktualne trendy konsumenckie oraz potrzeby młodego pokolenia, coraz częściej poszukującego prostych, naturalnych wyborów. Drugi rok kampanii „Herbapol. We współpracy z naturą” to dla nas kontynuacja spójnej

komunikacji wizerunkowej, a zarazem kolejny krok w budowaniu trwałych, opartych na zaufaniu, autentyczności i wspólnych wartościach związanych z szacunkiem do przyrody relacji z konsumentami – mówi Agnieszka Pragacz, Senior Brand Manager w Herbapol-Lublin S.A.