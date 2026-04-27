Totalny zwrot akcji w pogodzie na majówkę 2026. Przeciętny Polak łapie się za głowę

Pogoda na majówkę 2026 z wyraźnymi zmianami

Jeszcze w połowie kwietnia prognoza pogody na majówkę dla Polski była daleka od idealnej. Synoptycy widzieli przede wszystkim chłód i sporo opadów deszczu. Humory Polakom mogła poprawić rozmowa, którą dziennikarz "Super Expressu" przeprowadził z ekspertką Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Małgorzata Teodoruk mówiła o zauważalnej korekcie w prognozach. Eksperci wskazywali na ocieplenie w drugiej części weekendu. Wyliczenia modeli, które analizujemy 27 kwietnia są... jeszcze lepsze! Deszczu nie ma praktycznie wcale, padać może jedynie przelotnie. Co więcej - prognozowane temperatury maksymalne są dużo wyższe, możliwe jest nawet osiągnięcie pułapu 25 stopni Celsjusza.

3 maja z temperaturami do 25 stopni! Najnowsza prognoza pogody na weekend majowy

Na początku tygodnia sprawdziliśmy prognozę pogody na długi weekend. 1 maja (piątek, dzień wolny od pracy) to temperatury maksymalne od 14 stopni na Podlasiu, do nawet 20 w województwie lubuskim i na Zachodnim Pomorzu. Mapy IMGW pokazują deszcz jedynie na północnym wschodzie kraju, a najwięcej słońca uświadczymy na północy Polski. Wypad nad morze może się okazać dobrym pomysłem, ale przynajmniej na początku majówki warto mieć ze sobą ciepłą bluzę.

Sobota (2 maja) to co najmniej kilka stopni do góry! W centrum kraju, na zachodzie i na północnym zachodzie kraju odnotujemy prawdziwy powiew lata. Temperatury maksymalne przekroczą 20 stopni, a słońce wygra walkę na niebie. Deszcz będzie wyjątkiem, a największe prawdopodobieństwo opadów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzi dla województwa lubelskiego.

Najciekawiej wyglądają prognozy synoptyczne na 3 maja! - Temperatura maksymalna od 16°C na Podhalu i południowym wschodzie, około 21°C w centrum do 24°C, 25°C na zachodzie - wylicza IMGW.

25 stopni mogą wskazać temperatury w dużych miastach:

Szczecinie

Gorzowie Wielkopolskim

Koszalinie

Zielonej Górze

Niewiele chłodniej będzie w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy. Te rejony polecają się na majówkowy wypad. Tym razem mamy nadzieję, że prognozy nie ulegną dużym modyfikacjom. Jeżeli tak się jednak stanie, to niezwłocznie poinformujemy o tym naszych czytelników.

