Pokazali nową pogodę na majówkę. Beztroskie grillowanie zmieni się w koszmar

Pogoda na majówkę 2026

W tym roku 1 maja wypada w piątek, więc Polacy mogą liczyć na długi weekend. Nic więc dziwnego, że wielu widzi dobrą okazję na wycieczkę lub grillowanie ze znajomymi lub rodziną. Do takich aktywności potrzebna jest dobra pogoda. Niestety, nie wszystkie regiony będą mogły liczyć na przyjemne warunki atmosferyczne. Warto zwrócić uwagę na model ECMWF, który pokazuje prognozowaną anomalię sumy opadów względem lat 1991-2020. Ciekawie wygląda m.in. 18 tydzień roku, który kończy się właśnie majówką.

Suma opadów - model ECMWF

Jeszcze gorzej wyglądają prognozy cenionego serwisu pogoda.interia.pl. Na mapie widzimy burze i opady deszczu w województwach:

podlaskim

wielkopolskim

kujawsko-pomorskim

lubelskim

dolnośląskim

lubuskim

O ile 1 maja ma być spokojny, o tyle sobota i niedziela będą pełne niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Przydadzą się parasole, a pogoda skutecznie zniechęci do dłuższych spacerów. Pozostaje mieć nadzieję, że fronty atmosferyczne będą łaskawe. Na ten moment prognozy nie są jednak optymistyczne. Na południu kraju jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia opadu powyżej 10 milimetrów.

Jaka będzie pogoda 1-3 maja 2026? Prognozowane temperatury

Jeśli są dobre wieści, dotyczące pogody na majówkę, to dotyczą one temperatur. 1 maja termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na północy do 19-20 na południu i południowym wschodzie kraju. Najcieplej ma być w Rzeszowie, Lublinie, Krakowie i okolicach. Piątek może być najprzyjemniejszym dniem długiego weekendu. Jeśli chcemy skorzystać ze słońca, to warto celować właśnie w 1 maja.

W sobotę i niedzielę 19-20 stopni Celsjusza odnotujemy w kilkunastu województwach. Temperatury będą typowe dla wiosennej pory roku. Niestety, problemem będą wspominane wyżej deszcze i burze. Aktualizacje w prognozach średnioterminowych i codzienne analizy meteorologów będziemy aktualizować w naszym serwisie.

