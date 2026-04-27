Kibice GKM-u Grudziądz mają nowego ulubieńca? Tej nocy emocje wygrywają ze snem

Konrad Marzec
2026-04-27 0:05

Bayersystem GKM Grudziądz sprawcą największej niespodzianki w 3. kolejce sezonu 2026 PGE Ekstraligi. Podopieczni Roberta Kościechy pokonali Betard Spartę Wrocław 48:42. Duża w tym zasługa Bastiana Pedersena, który szybko może stać się nowym ulubieńcem kibiców ze stadionu przy Hallera 4. Radości nie ukrywał trener "Gołębi".

Bastian Pedersen

Autor: Pawel Wilczynski/ Cyfrasport Bastian Pedersen

Bayersystem GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław 48:42

Bayersystem GKM Grudziądz - 48

  • 9. Michael Jepsen Jensen - 10+1 (2,3,2,2,1*)
  • 10. Kacper Szarszewski - ns (-,-,-,-)
  • 11. Maksym Drabik - 9+3 (1*,3,1*,1*,3)
  • 12. Max Fricke - 6 (3,1,2,0,0)
  • 13. Wadim Tarasienko - 9+1 (1,3,1,2*,2)
  • 14. Bastian Pedersen - 8 (2,3,0,0,3)
  • 15. Kevin Małkiewicz - 6+2 (0,2*,2*,0,2)
  • 16. Jan Przanowski - ns

Betard Sparta Wrocław - 42

  • 1. Brady Kurtz - 10 (3,1,3,1,2)
  • 2. Daniel Bewley - 5+1 (0,0,1,3,1*)
  • 3. Bartłomiej Kowalski - 0 (0,0,-,0)
  • 4. Maciej Janowski - 8+1 (1,2,2*,3,0)
  • 5. Artiom Łaguta - 14 (2,2,3,3,1,3)
  • 6. Marcel Kowolik - 3 (3,0,0)
  • 7. Mikkel Andersen - 2+1 (1,1*,0)
  • 8. Nikodem Mikołajczyk - ns

Bieg po biegu:

  • 1. (66,04) Kurtz, Jepsen Jensen, Drabik, Kowalski - 3:3 - (3:3)
  • 2. (67,55) Kowolik, Pedersen, Andersen, Małkiewicz - 2:4 - (5:7)
  • 3. (66,39) Fricke, Łaguta, Tarasienko, Bewley - 4:2 - (9:9)
  • 4. (66,89) Pedersen, Małkiewicz, Janowski, Kowolik - 5:1 - (14:10)
  • 5. (66,54) Drabik, Janowski, Fricke, Kowalski - 4:2 - (18:12)
  • 6. (66,27) Tarasienko, Małkiewicz, Kurtz, Bewley - 5:1 - (23:13)
  • 7. (65,91) Jepsen Jensen, Łaguta, Andersen, Małkiewicz - 3:3 - (26:16)
  • 8. (66,66) Łaguta, Janowski, Tarasienko, Pedersen - 1:5 - (27:21)
  • 9. (66,40) Kurtz, Jepsen Jensen, Bewley, Pedersen - 2:4 - (29:25)
  • 10. (66,17) Łaguta, Fricke, Drabik, Kowolik - 3:3 - (32:28)
  • 11. (65,96) Janowski, Jepsen Jensen, Kurtz, Fricke - 2:4 - (34:32)
  • 12. (65,80) Bewley, Małkiewicz, Drabik, Andersen - 3:3 - (37:35)
  • 13. (66,24) Pedersen, Tarasienko, Łaguta, Kowalski - 5:1 - (42:36)
  • 14. (66,25) Drabik, Kurtz, Bewley, Fricke - 3:3 - (45:39)
  • 15. (65,65) Łaguta, Tarasienko, Jepsen Jensen, Janowski - 3:3 - (48:42)

Sędzia: Krzysztof Meyze

Komisarz toru: Paweł Stangret

Bastian Pedersen bohaterem w Grudziądzu! GKM lepszy od faworyta

W miniony czwartek GKM w imponującym stylu nadrabiał zaległości. Ekipa z Grudziądza pokonała na wyjeździe Stelmet Falubaz Zielona Góra i puściła w niepamięć nieudany mecz z gorzowską Stalą. W niedzielny wieczór było jeszcze lepiej. Zespół Roberta Kościechy od 4. biegu prowadził z Betard Spartą Wrocław i mimo perturbacji w trzeciej serii, zdołał przechytrzyć jednego z głównych kandydatów do złotego medalu DMP.

Duża w tym zasługa Bastiana Pedersena. Duńczyk we wtorek skończy 20 lat i najprawdopodobniej postanowił sam sobie robić prezenty. Najpierw świetnie spisał się w Winnym Grodzie, a przy Hallera 4 zostawił za plecami m.in. Artioma Łagutę i Macieja Janowskiego. Rosjanina z polskim paszportem bratanek Nickiego Pedersena pokonał w wyścigu nr 13. Wówczas nastolatek z kraju Hamleta tworzył duet z Tarasienką, a Łaguta z Bartłomiejem Kowalskim. Efekt? 5:1 dla GKM-u i 42:36 przed wyścigami nominowanymi. Kibice głośno oklaskiwali zagranicznego juniora "Gołębi"!

Bieg nr 14 to brak rezerwy taktycznej ze strony Piotra Protasiewicza. "Pepe" postawił na Dana Bewleya, który wygrał wyścig nr 12 z najlepszym czasem dnia. Brytyjczyk miał jeden przebłysk, ale poza tym, tego dnia nie może zaliczyć do udanych. - Gdybym miał podjąć decyzję jeszcze raz, zrobiłbym tak samo - powiedział "Super Expressowi" Protasiewicz.

Menedżer Betard Sparty nie postawił na pierwszym polu np. Macieja Janowskiego, a cały wyścig skończył się rozczarowującym dla przyjezdnych remisem 3:3. Brady Kurtz (jechał tego dnia w kratkę) i Bewley obejrzeli plecy Maksyma Drabika, który zrehabilitował się za nieudany mecz z Gorzowianami. 

- Chyba jeszcze nie dotarło do mnie, że udało się pokonać drużynę z Wrocławia, która według mnie na tę chwilę jest najlepszą drużyną w PGE Ekstralidze. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, mamy dobry tydzień, gdyż wcześniej udało się wygrać w Zielonej Górze - podsumował trener Robert Kościecha w rozmowie z "SE". 

Kacper Tomasiak jak Martin Schmitt. Słynny Niemiec szczerze o obawach co do polskiego skoczka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SPARTA WROCŁAW
GKM GRUDZIĄDZ