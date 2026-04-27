Kibice GKM-u Grudziądz mają nowego ulubieńca? Tej nocy emocje wygrywają ze snem

Bayersystem GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław 48:42

Bayersystem GKM Grudziądz - 48

9. Michael Jepsen Jensen - 10+1 (2,3,2,2,1*)

10. Kacper Szarszewski - ns (-,-,-,-)

11. Maksym Drabik - 9+3 (1*,3,1*,1*,3)

12. Max Fricke - 6 (3,1,2,0,0)

13. Wadim Tarasienko - 9+1 (1,3,1,2*,2)

14. Bastian Pedersen - 8 (2,3,0,0,3)

15. Kevin Małkiewicz - 6+2 (0,2*,2*,0,2)

16. Jan Przanowski - ns

Betard Sparta Wrocław - 42

1. Brady Kurtz - 10 (3,1,3,1,2)

2. Daniel Bewley - 5+1 (0,0,1,3,1*)

3. Bartłomiej Kowalski - 0 (0,0,-,0)

4. Maciej Janowski - 8+1 (1,2,2*,3,0)

5. Artiom Łaguta - 14 (2,2,3,3,1,3)

6. Marcel Kowolik - 3 (3,0,0)

7. Mikkel Andersen - 2+1 (1,1*,0)

8. Nikodem Mikołajczyk - ns

Bieg po biegu:

1. (66,04) Kurtz, Jepsen Jensen, Drabik, Kowalski - 3:3 - (3:3)

2. (67,55) Kowolik, Pedersen, Andersen, Małkiewicz - 2:4 - (5:7)

3. (66,39) Fricke, Łaguta, Tarasienko, Bewley - 4:2 - (9:9)

4. (66,89) Pedersen, Małkiewicz, Janowski, Kowolik - 5:1 - (14:10)

5. (66,54) Drabik, Janowski, Fricke, Kowalski - 4:2 - (18:12)

6. (66,27) Tarasienko, Małkiewicz, Kurtz, Bewley - 5:1 - (23:13)

7. (65,91) Jepsen Jensen, Łaguta, Andersen, Małkiewicz - 3:3 - (26:16)

8. (66,66) Łaguta, Janowski, Tarasienko, Pedersen - 1:5 - (27:21)

9. (66,40) Kurtz, Jepsen Jensen, Bewley, Pedersen - 2:4 - (29:25)

10. (66,17) Łaguta, Fricke, Drabik, Kowolik - 3:3 - (32:28)

11. (65,96) Janowski, Jepsen Jensen, Kurtz, Fricke - 2:4 - (34:32)

12. (65,80) Bewley, Małkiewicz, Drabik, Andersen - 3:3 - (37:35)

13. (66,24) Pedersen, Tarasienko, Łaguta, Kowalski - 5:1 - (42:36)

14. (66,25) Drabik, Kurtz, Bewley, Fricke - 3:3 - (45:39)

15. (65,65) Łaguta, Tarasienko, Jepsen Jensen, Janowski - 3:3 - (48:42)

Sędzia: Krzysztof Meyze

Komisarz toru: Paweł Stangret

Bastian Pedersen bohaterem w Grudziądzu! GKM lepszy od faworyta

W miniony czwartek GKM w imponującym stylu nadrabiał zaległości. Ekipa z Grudziądza pokonała na wyjeździe Stelmet Falubaz Zielona Góra i puściła w niepamięć nieudany mecz z gorzowską Stalą. W niedzielny wieczór było jeszcze lepiej. Zespół Roberta Kościechy od 4. biegu prowadził z Betard Spartą Wrocław i mimo perturbacji w trzeciej serii, zdołał przechytrzyć jednego z głównych kandydatów do złotego medalu DMP.

Duża w tym zasługa Bastiana Pedersena. Duńczyk we wtorek skończy 20 lat i najprawdopodobniej postanowił sam sobie robić prezenty. Najpierw świetnie spisał się w Winnym Grodzie, a przy Hallera 4 zostawił za plecami m.in. Artioma Łagutę i Macieja Janowskiego. Rosjanina z polskim paszportem bratanek Nickiego Pedersena pokonał w wyścigu nr 13. Wówczas nastolatek z kraju Hamleta tworzył duet z Tarasienką, a Łaguta z Bartłomiejem Kowalskim. Efekt? 5:1 dla GKM-u i 42:36 przed wyścigami nominowanymi. Kibice głośno oklaskiwali zagranicznego juniora "Gołębi"!

Bieg nr 14 to brak rezerwy taktycznej ze strony Piotra Protasiewicza. "Pepe" postawił na Dana Bewleya, który wygrał wyścig nr 12 z najlepszym czasem dnia. Brytyjczyk miał jeden przebłysk, ale poza tym, tego dnia nie może zaliczyć do udanych. - Gdybym miał podjąć decyzję jeszcze raz, zrobiłbym tak samo - powiedział "Super Expressowi" Protasiewicz.

Menedżer Betard Sparty nie postawił na pierwszym polu np. Macieja Janowskiego, a cały wyścig skończył się rozczarowującym dla przyjezdnych remisem 3:3. Brady Kurtz (jechał tego dnia w kratkę) i Bewley obejrzeli plecy Maksyma Drabika, który zrehabilitował się za nieudany mecz z Gorzowianami.

- Chyba jeszcze nie dotarło do mnie, że udało się pokonać drużynę z Wrocławia, która według mnie na tę chwilę jest najlepszą drużyną w PGE Ekstralidze. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, mamy dobry tydzień, gdyż wcześniej udało się wygrać w Zielonej Górze - podsumował trener Robert Kościecha w rozmowie z "SE".

