"Lwy" nie postraszyły "Aniołów". Komplet gwiazdy Apatora

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-04-24 19:37

Żużel i PGE Ekstraliga zabrały nas do Częstochowy, gdzie miejscowy Krono-Plast Włókniarz podejmował PRES Grupa Deweloperska Toruń. Goście byli zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji i chcieli udowodnić, że nie bez powodu. Mimo to, fani "Aniołów" czekali na piątkowe spotkanie z niepokojem. Relację z meczu Włókniarz - Apator prezentujemy poniżej.

Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń w PGE Ekstralidze

Autor: Wojciech Szubartowski Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń w PGE Ekstralidze

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - PRES Grupa Deweloperska Toruń 37:53

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 53

  • 1. Patryk Dudek - 12+1 (3,2*,3,1,3)
  • 2. Robert Lambert - 13 (3,3,1,3,3)
  • 3. Norick Bloedorn - 3+1 (1,0,1,1*)
  • 4. Mikkel Michelsen - 8 (3,3,2,-,-)
  • 5. Emil Sajfutdinow - 11+1 (2*,3,3,3,-)
  • 6. Antoni Kawczyński - 5+1 (3,2*,0)
  • 7. Mikołaj Duchiński - 1 (0,0,1)
  • 8. Nicolai Heiselberg - 0 (0,0)

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 37

  • 9. Rohan Tungate - 10+1 (2,2,2,2*,2)
  • 10. Sebastian Szostak - 1+1 (w,1*,0,0)
  • 11. Mads Hansen - 6+2 (0,1*,2,2,1*)
  • 12. Jakub Miśkowiak - 8+2 (1,2,1*,3,1*)
  • 13. Jaimon Lidsey - 8 (0,1,3,2,2)
  • 14. Alan Ciurzyński - 2+1 (1*,1,0)
  • 15. Szymon Ludwiczak - 2 (2,0,0)
  • 16. Kacper Grzelak - NS

Sędzia: Michał Sasień

Komisarz toru: Maciej Głód

Relacja z meczu Włókniarz - Apator

To nie będzie łatwy sezon dla kibiców z Częstochowy, co potwierdziły dwie pierwsze kolejki. "Lwy" zostały rozbite przez beniaminka z Leszna i wicemistrza Polski z Lublina. Nic więc dziwnego, że to PRES Toruń był faworytem spotkania w województwie śląskim. Czego więc obawiali się fani "Aniołów"? Chodziło przede wszystkim o Mikkela Michelsena. Były zawodnik Włókniarza miał groźnie wyglądający upadek w duńskim Slangerup. Wszystko działo się podczas ligowego spotkania. 31-latek solidnie się poobijał. Jeszcze przed meczem Włókniarz - Apator dochodziły do nas optymistyczne sygnały. Żużlowiec z kraju Hamleta przyjechał do Częstochowy.

Torunianie prowadzili w tym meczu od początku do końca. Włókniarz nie miał praktycznie żadnych argumentów, choć warto poświęcić chwilę na wyścig nr 4. W nim Sebastian Szostak świetnie wystartował i przywiózł za plecami m.in. Michelsena. Wydawało się, że Częstochowianie mają punkt zaczepienia, a tymczasem zawodnik do lat 24 został wykluczony za... zły numer na plecach. Ostatecznie PRES Toruń wygrał 5:1, a Antoni Kawczyński po dwóch seriach miał komplet punktów. Goście mogli spokojnie budować przewagę.

Michelsen zakończył rywalizację po trzech startach, później na torze oglądaliśmy jego młodszego rodaka - Nicolaia Heiselberga. Promyczkiem nadziei na przyszłość dla Włókniarza był wyścig nr 11, gdzie Jakub Miśkowiak i Rohan Tungate podwójnie pokonali Patryka Dudka. Wcześniej "Duzers" był niepokonany, ale w czwartej serii skuteczniejsi na dystansie byli przedstawiciele "Lwów". Chwilę później Robert Lambert i Mikołaj Duchiński zapewnili drużynie Piotra Barona meczowe zwycięstwo, a Emil Sajfutdinow zakończył swoje starty zwycięstwem. Rosjanin z polskim paszportem zaliczył płatny komplet w czterech biegach (11+1).

Torunianie spokojnie wygrali i mogą w dobrych humorach przygotowywać się do dwóch domowych meczów. W maju na Motoarenę przyjadą Bayersystem GKM Grudziądz i Stelmet Falubaz Zielona Góra. Mariusz Staszewski i jego Włókniarz mogą szukać punktów zaczepienia. Przyzwoicie wyglądali Miśkowiak, Tungate i - w jednym wyścigu - Jaimon Lidsey.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Fogo Unia Leszno, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 2. kolejki PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 100

Polecany artykuł:

Zacięty bój na Motoarenie. Tak kibicowaliście podczas meczu Apator - Unia!
Bartosz Zmarzlik szczerze o najtrudniejszym momencie w drodze po czwarte mistrzostwo świata
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA
APATOR TORUŃ