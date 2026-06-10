Te kobiety są ścigane przez policję. Każda informacja może być cenna!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-10 12:50

Kobiety specjalizują się w zbrodniach lżejszego kalibru: kradzieżach, oszustwach, podrabianiu dokumentów. Potrafią być jednak wyjątkowo wyrachowane, sprytne, a przy tym... piękne. Publikujemy listę kobiet, które nadal są poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości na terenie woj. kujawsko-pomorskiego!

Szukają ich w całym regionie. Policja apeluje do mieszkańców

Policja cały czas aktualizuje bazę poszukiwanych osób z Polski. Co zaskakuje, w katalogu pojawia się coraz więcej kobiet, które najczęściej są ścigane za różnego rodzaju oszustwa.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na wypadek, gdybyśmy spotkali poszukiwane na swojej drodze. Poniżej publikujemy aktualną listę ściganych kobiet. Jeśli rozpoznajecie którąś z nich lub posiadacie jakiekolwiek informacje na temat ich pobytu - zadzwońcie pod numer telefonu wskazany w opisie poszukiwanego lub skontaktujcie się za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. Możecie również zgłosić się do najbliższego komisariatu, dzwoniąc pod numery alarmowe 997 lub 112. Funkcjonariusze jednocześnie zapewniają utrzymanie w tajemnicy, kto poinformował ich o kryjówce bandytów.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 10.06.2026 roku.

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Te kobiety są ścigane przez policję. Każda informacja może być cenna!
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Pokój Zbrodni - Oszustwa na policjanta
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