Skandal pod Bydgoszczą! Zniszczyli unikatową jaskinię. „Brak słów”

Jaskinia „Bajka” pomalowana farbą

Wyjątkowy obiekt przyrodniczy uległ całkowitemu zniszczeniu. Nieznani sprawcy nanieśli krzykliwe barwy na skały w wyjątkowej Jaskini "Bajka", znajdującej się w Gądeczu w okolicach Bydgoszczy. Przedstawiciel Nadleśnictwa Żołędowo, Jakub Siedlecki, zaznacza, że problem jest znacznie bardziej złożony niż tylko pomazane kamienie. Sytuacja nabiera wagi ze względu na fakt, że ten unikatowy pomnik przyrody znajduje się w granicach strefy Natura 2000.

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To wygląda okropnie. No straszna szkoda, bo to jest piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat. Niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie. Tutaj widzimy jaskrawe kolory i najgorsze jest to, że również są wewnątrz jaskini takie bazgroły. Kolega wszedł do środka. Po prostu brak słów – mówi Siedlecki.

Proces czyszczenia powierzchni skalnej z jaskrawych napisów będzie niezwykle skomplikowany, ponieważ jaskinia zbudowana jest z piaskowca. Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo, wypowiadając się dla Radia Eska, zwróciła uwagę na kruchość tego materiału. Nawet najdrobniejsze działania naprawcze wiążą się z ryzykiem dalszego niszczenia struktury skały.

Teraz szukamy, że tak powiem, rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał. Jest to piaskowiec, więc tutaj musimy dokładnie przeanalizować, czym możemy te napisy usunąć. Jest to delikatna struktura. Chcielibyśmy usunąć to, jeżeli to się oczywiście okaże możliwe do usunięcia w taki sposób, żeby nie ingerować zbyt mocno w tą skałę – wyjaśnia Piesik.

Informację o incydencie przekazano do odpowiednich służb, w tym policji, dyrekcji parku krajobrazowego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pracownicy nadleśnictwa zwracają się z gorącą prośbą o wsparcie. Wszyscy świadkowie zdarzenia lub osoby dysponujące jakimikolwiek informacjami na temat podejrzanych działań w tym rejonie są pilnie poszukiwani.