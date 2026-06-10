Truskawki są lepsze niż rok temu? Wymowna ocena prezydenta

Toruń: Truskawki lepsze niż w zeszłym roku?

Jak ma smakować prawdziwa truskawka? - Po prostu truskawkowo - kwituje dziennikarz "Super Expressu", Mariusz Korzus. Jego zdaniem truskawka musi być trochę słodka, trochę kwaskowa, po prostu truskawkowa. - Najbardziej nam wszystkim smakują takie truskawki, których smak przypomina te które, jedliśmy jako dzieci - podkreśla reporter "SE".

W tym roku truskawki można jeść od kilkunastu dni. Nasz dziennikarz, który uwielbia te owoce uważa, że w tym roku te truskawki, które kupuje na Targowisku Miejskim smakują lepiej niż rok, dwa, czy trzy lata wcześniej. Nie potrafi tego wytłumaczyć logicznie. Obecnie na targowisku najwięcej jest odmiany Rumba. To jedna z wcześniejszych odmian, która do naszego kraju trafiła z Holandii. Ta truskawkę można uprawiać pod folią.

We wtorek (9 czerwca 2026 r.) rano byliśmy na targu. Spotkaliśmy na nim Michała Zaleskiego, byłego prezydenta Torunia. Miał oczywiście kobiałkę z truskawkami. - Tak, w tym roku truskawki są lepsze, niż przez kilka lat - dostaliśmy potwierdzenie od byłego prezydenta Torunia.

Obecnie cena truskawek waha się od 10 do 14 złotych. Czy podzielacie obserwacje naszego reportera? Czekamy na Wasze opinie na profilu Super Express Toruń na Facebooku.

Jak dbać o truskawki? Porady "Super Expressu"

Błyskawicznie mijający czas zbiorów truskawek wymusza na nas poszukiwanie metod, które pozwolą zachować wyjątkowy aromat owoców na znacznie dłużej, dając szansę na odrobinę lata zimą. Mrożenie sprawdza się doskonale, lecz najważniejszym elementem całego procesu jest precyzyjny dobór momentu, co bywa regularnie bagatelizowane. Wybór właściwego terminu gwarantuje, że domowe zapasy nie stracą swojej naturalnej słodyczy oraz jędrności podczas długich zimowych miesięcy.

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