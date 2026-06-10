Rewolucja w komunikacji miejskiej w Toruniu. Będzie oparta na 3 filarach

Toruń: Będzie rewolucja w komunikacji miejskiej

Prezydent Torunia Paweł Gulewski wskazał na wtorkowym (9 czerwca) spotkaniu, że większość mieszkańców odczuwa, iż obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej publicznej wymaga głębokich i systemowych korekt. W związku z tym powstał zupełnie nowy model. Teraz gospodarz grodu Kopernika zachęca do udziału w konsultacjach z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie odnośnie zmian w komunikacji miejskiej odbędzie się w najbliższy piątek (12 czerwca) o godzinie 17:00 w CKK Jordanki. Kolejne spotkania zaplanowano na 16 (o godzinie 17:30 w SP nr 31), 23 (17:30, SP nr 12 na lewobrzeżu) i 24 czerwca (17:30, SP nr 7 przy ul. Morcinka).

- Nastawmy się na rewolucyjne zmiany. Szanowni państwo, tego oczekiwali mieszkańcy. Po pierwsze - ma być szybciej, częściej i wygodniej. Te trzy tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko - podkreślił prezydent Gulewski.

Samorządowiec podkreślił, że proponowane zmiany muszą uzyskać akceptację mieszkańców. Jeśli tak się stanie, to pojawią się nowe linie autobusowe i tramwajowe, a niektóre zostaną zlikwidowane. - Ten model opracowywała firma Trako z Wrocławia. Przyglądały się osoby, które są specjalistami z zakresu modelowania transportu komunikacji miejskiej Szczególnie na jesieni były prowadzone badania pomiary potoków oraz pomiary rozprowadzenia linii autobusowych i tramwajowych - dodał Paweł Gulewski.

Każdy może się wypowiedzieć

Prezydent Torunia zaprasza na konsultacje seniorów, młodzież, przedstawicieli Rady Miasta Torunia, Rad Okręgów i pasjonatów komunikacji miejskiej. Chce, by o zmianach dowiedzieli się wszyscy ci, którzy na co dzień podróżują tramwajami lub autobusami. - Mamy już zupełnie nowy model. Chcemy o tym mówić i komunikować. Zapraszamy wszystkich - zakończył gospodarz miasta.

Konsultacje są realizowane na podstawie Planu Konsultacji Społecznych na 2026 rok, przyjętego uchwałą nr 385/26 Rady Miasta Torunia w dniu 29 stycznia 2026 roku. Piątkowe spotkanie ma być transmitowane w serwisie YouTube. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie UMT (torun.pl).

Zmiany w Toruniu i okolicach są widoczne. 9 czerwca MZK pochwalił się szczegółami. - 40 nowych, ekologicznych autobusów elektrycznych już wozi pasażerów po Toruniu i na podmiejskich trasach. Wraz z nimi przybyło także infrastruktury do ich ładowania - czytamy w komunikacie Zakładu.

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