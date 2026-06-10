Rewolucja w komunikacji miejskiej w Toruniu. Będzie oparta na 3 filarach

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Maria Nowak
Maria Nowak
2026-06-10 11:40

Władze Torunia zapowiadają rewolucyjne zmiany w modelu komunikacji miejskiej. Badania nad napełnieniem, czy też punktualnością pojazdów były prowadzone jesienią 2025 roku. Prezydent Paweł Gulewski podkreślił, że rewolucja będzie oparta na trzech filarach. Sprawdź, co czeka pasażerów autobusów i tramwajów w Toruniu.

Autobus komunikacji miejskiej w Toruniu

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Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Autobus komunikacji miejskiej w Toruniu

Toruń: Będzie rewolucja w komunikacji miejskiej

Prezydent Torunia Paweł Gulewski wskazał na wtorkowym (9 czerwca) spotkaniu, że większość mieszkańców odczuwa, iż obecny model funkcjonowania komunikacji miejskiej publicznej wymaga głębokich i systemowych korekt. W związku z tym powstał zupełnie nowy model. Teraz gospodarz grodu Kopernika zachęca do udziału w konsultacjach z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie odnośnie zmian w komunikacji miejskiej odbędzie się w najbliższy piątek (12 czerwca) o godzinie 17:00 w CKK Jordanki. Kolejne spotkania zaplanowano na 16 (o godzinie 17:30 w SP nr 31), 23 (17:30, SP nr 12 na lewobrzeżu) i 24 czerwca (17:30, SP nr 7 przy ul. Morcinka).

- Nastawmy się na rewolucyjne zmiany. Szanowni państwo, tego oczekiwali mieszkańcy. Po pierwsze - ma być szybciej, częściej i wygodniej. Te trzy tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko - podkreślił prezydent Gulewski.

Samorządowiec podkreślił, że proponowane zmiany muszą uzyskać akceptację mieszkańców. Jeśli tak się stanie, to pojawią się nowe linie autobusowe i tramwajowe, a niektóre zostaną zlikwidowane. - Ten model opracowywała firma Trako z Wrocławia. Przyglądały się osoby, które są specjalistami z zakresu modelowania transportu komunikacji miejskiej Szczególnie na jesieni były prowadzone badania pomiary potoków oraz pomiary rozprowadzenia linii autobusowych i tramwajowych - dodał Paweł Gulewski.

Każdy może się wypowiedzieć

Prezydent Torunia zaprasza na konsultacje seniorów, młodzież, przedstawicieli Rady Miasta Torunia, Rad Okręgów i pasjonatów komunikacji miejskiej. Chce, by o zmianach dowiedzieli się wszyscy ci, którzy na co dzień podróżują tramwajami lub autobusami. - Mamy już zupełnie nowy model. Chcemy o tym mówić i komunikować. Zapraszamy wszystkich - zakończył gospodarz miasta.

Konsultacje są realizowane na podstawie Planu Konsultacji Społecznych na 2026 rok, przyjętego uchwałą nr 385/26 Rady Miasta Torunia w dniu 29 stycznia 2026 roku. Piątkowe spotkanie ma być transmitowane w serwisie YouTube. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie UMT (torun.pl).

Zmiany w Toruniu i okolicach są widoczne. 9 czerwca MZK pochwalił się szczegółami. - 40 nowych, ekologicznych autobusów elektrycznych już wozi pasażerów po Toruniu i na podmiejskich trasach. Wraz z nimi przybyło także infrastruktury do ich ładowania - czytamy w komunikacie Zakładu.

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