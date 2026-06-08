Strzały i wybuchy na poligonie w Toruniu. Mamy zdjęcia z największych ćwiczeń w historii

Toruń: Polacy i Amerykanie ćwiczyli na poligonie. Efektowne zajęcia taktyczne żołnierzy

- To dotychczas największe ćwiczenie z wykorzystaniem środków bojowych w CSWOT. W jego czasie zaprezentowane zostały bojowe umiejętności z zakresu użytkowania m.in. nowoczesnych granatników Carl Gustaf oraz M-72, systemu amunicji krążącej WARMATE, snajperów i pododdziałów lekkiej piechoty, systemów rozpoznania pola walki, uderzenia w wyznaczone cele z wykorzystaniem dronów, działań medyków w sytuacji udzielania pomocy pod ostrzałem, a także współpracy pododdziałów z elementami wojsk inżynieryjnych, lotniczych (śmigłowce) oraz artylerii. W działania w czasie realizowanego szkolenia zaangażowanych było ponad 100 żołnierzy - poinformował nas kapitan Krzysztof Wójcik, Oficer Prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego w Grudziądzu.

Efektowne ćwiczenia taktyczne śledziła dziennikarka Radia ESKA Toruń, Marta Łazarska. W galerii prezentujemy fotorelację z toruńskiego poligonu!

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Zajęcia taktyczne, które odbyły się w poniedziałkowe przedpołudnie zostały zorganizowane na zakończenie cyklu szkoleń Wojsk Obrony Terytorialnej e współpracy z Gwardią Narodową Stanu Illinois. Amerykanie, biorący udział w treningach w Toruniu to nie jest żadna nowość.

Pierwsze święto CSWOT w Grudziądzu

Warto wiedzieć - 29 maja 2026 roku Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej po raz pierwszy obchodziło swoje święto w Grudziądzu. - Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter, ponieważ były pierwszymi zorganizowanymi po przeniesieniu jednostki z Torunia do Grudziądza, które nastąpiło w styczniu 2026 roku. Wydarzenie stało się nie tylko okazją do podsumowania działalności Centrum, ale również świętem mieszkańców miasta i regionu - podkreślił kapitan Krzysztof Wójcik.

- Co istotne na nadwiślańskie błonia, gdzie odbywało się święto przybyły tłumy mieszkańców, którzy nie tylko obserwowali przebieg oficjalnej uroczystości, ale brali także aktywny udział w przygotowanych koncertach oraz wystawach sprzętu wojskowego i zaprzyjaźnionych służb mundurowych - dodał rzecznik prasowy CSWOT.