Toruń zamyka Bulwar Filadelfijski! Właśnie ujawnili szczegóły

Toruń zamyka Bulwar Filadelfijski. Komunikat MZD

- Zamknięcia Bulwaru Filadelfijskiego od 2024 r. pokazały, że ta przestrzeń stała się przyjaznym traktem dla mieszkańców i gości naszego miasta. Wsłuchując się w ich głosy i analizując potoki ruchu, szczególnie w weekendy i święta zdecydowano o zamknięciu Bulwaru dla ruchu kołowego w sezonie turystycznym - przekonują władze Torunia w komunikacie MZD. W związku z powyższym, kierowcy z grodu Kopernika i goście muszą się przygotować na konkretne zmiany:

Począwszy od czwartku 30 kwietnia 2026 od godz. 19:00 - przez wszystkie weekendy w sezonie turystycznym – ulica Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej, będzie zamknięta dla ruchu samochodowego.

Ruch będzie przywracany w niedzielę o godz.19.00. Po weekendzie majowym nastąpi to, w poniedziałek 4 maja, od godz. 5:00.

- Na wysokości Ślimaka Getyńskiego i Łaziennej pojawią się zapory mechaniczne. Dodatkowo w tym czasie zaplanowane są wzmożone patrole Straży Miejskiej i Policji, które będą wspierały, pomagały i służyły mieszkańcom oraz turystom - przekazała Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

