Całkowicie darmowy pobyt w sanatorium. Jeśli spełniasz te warunki, odpoczywasz za 0 zł

Darmowe sanatorium w Polsce

Wyjazd do sanatorium wielu osobom kojarzy się z długim oczekiwaniem i dodatkowymi kosztami. Rzeczywiście, w przypadku turnusów finansowanych przez NFZ pacjent musi liczyć się m.in. z częściową odpłatnością za zakwaterowanie czy wyżywienie. To jednak tylko jedna z dostępnych opcji.

W Polsce funkcjonuje również drugi system – turnusy organizowane przez ZUS. Są one skierowane głównie do osób aktywnych zawodowo i w przeciwieństwie do wyjazdów z NFZ mogą być całkowicie bezpłatne. Ich celem nie jest jednak wypoczynek, lecz rehabilitacja, która ma pomóc wrócić do pracy i uniknąć długotrwałej niezdolności do jej wykonywania.

Sanatorium z ZUS

Program realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to tzw. rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej. Jej głównym celem nie jest wypoczynek, ale przywrócenie zdolności do pracy osobom, które mogą ją utracić z powodów zdrowotnych. W praktyce oznacza to, że z wyjazdu korzystają osoby, które:

mają problemy zdrowotne utrudniające pracę,

ale jednocześnie istnieje realna szansa, że po rehabilitacji wrócą do aktywności zawodowej.

Kto może pojechać na darmowy turnus?

Aby zakwalifikować się na wyjazd, trzeba spełnić konkretne warunki. Najważniejsze z nich to:

1. Status ubezpieczeniowy: z programu mogą skorzystać osoby, które:

pracują i są ubezpieczone w ZUS,

pobierają zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

albo mają okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

2. Stan zdrowia: tutaj kluczowe jest spełnienie jednego warunku:

jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy,

ale rehabilitacja daje szansę na poprawę i powrót do pracy.

3. Decyzja lekarza: na turnus nie można zapisać się samodzielnie. Wymagane jest:

skierowanie od lekarza prowadzącego,

oraz pozytywna decyzja lekarza orzecznika ZUS.

Co ważne, jak podaje portal ZUS, taka rehabilitacja trwa 24 dni, ale lekarz w ośrodku może ją wydłużyć albo skrócić. Turnus więc jest dłuższy niż ten z NFZ, który trwa 21 dni.

