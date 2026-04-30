Całkowicie darmowy pobyt w sanatorium. Jeśli spełniasz te warunki, odpoczywasz za 0 zł

Anastazja Lisowska
2026-04-30 8:14

Darmowy pobyt w sanatorium brzmi jak przywilej dostępny tylko dla wybranych. Tymczasem w Polsce istnieje program, dzięki któremu wiele osób aktywnych zawodowo może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji w ośrodkach uzdrowiskowych. Kluczowe jest jednak to, że nie chodzi o "wczasy", lecz o powrót do zdrowia i pracy.

Darmowe sanatorium w Polsce

Wyjazd do sanatorium wielu osobom kojarzy się z długim oczekiwaniem i dodatkowymi kosztami. Rzeczywiście, w przypadku turnusów finansowanych przez NFZ pacjent musi liczyć się m.in. z częściową odpłatnością za zakwaterowanie czy wyżywienie. To jednak tylko jedna z dostępnych opcji.

W Polsce funkcjonuje również drugi system – turnusy organizowane przez ZUS. Są one skierowane głównie do osób aktywnych zawodowo i w przeciwieństwie do wyjazdów z NFZ mogą być całkowicie bezpłatne. Ich celem nie jest jednak wypoczynek, lecz rehabilitacja, która ma pomóc wrócić do pracy i uniknąć długotrwałej niezdolności do jej wykonywania.

Sanatorium z ZUS

Program realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to tzw. rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej. Jej głównym celem nie jest wypoczynek, ale przywrócenie zdolności do pracy osobom, które mogą ją utracić z powodów zdrowotnych. W praktyce oznacza to, że z wyjazdu korzystają osoby, które:

  • mają problemy zdrowotne utrudniające pracę,
  • ale jednocześnie istnieje realna szansa, że po rehabilitacji wrócą do aktywności zawodowej.

Kto może pojechać na darmowy turnus?

Aby zakwalifikować się na wyjazd, trzeba spełnić konkretne warunki. Najważniejsze z nich to:

1. Status ubezpieczeniowy: z programu mogą skorzystać osoby, które:

  • pracują i są ubezpieczone w ZUS,
  • pobierają zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • albo mają okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

2. Stan zdrowia: tutaj kluczowe jest spełnienie jednego warunku:

  • jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy,
  • ale rehabilitacja daje szansę na poprawę i powrót do pracy.

3. Decyzja lekarza: na turnus nie można zapisać się samodzielnie. Wymagane jest:

  • skierowanie od lekarza prowadzącego,
  • oraz pozytywna decyzja lekarza orzecznika ZUS.

Co ważne, jak podaje portal ZUS, taka rehabilitacja trwa 24 dni, ale lekarz w ośrodku może ją wydłużyć albo skrócić. Turnus więc jest dłuższy niż ten z NFZ, który trwa 21 dni.

Pytanie 1 z 10
Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UZDROWISKO
ZUS
SANATORIUM