Od 1 maja drastyczne podwyżki w sanatoriach. Kuracjusze zapłacą więcej za ten sam turnus

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-04-30 7:44

Z początkiem maja 2026 roku wchodzą w życie nowe, wyższe stawki za pobyt w sanatoriach. Wynika to z rozpoczęcia tzw. sezonu wysokiego, który potrwa do końca września. Kuracjusze wyjeżdżający na leczenie w tym okresie muszą przygotować się na głębsze sięgnięcie do portfela, mimo że standard i zakres opieki nie ulegają zmianie. Sprawdzamy, o ile wzrosną opłaty.

Autor: Pixabay.com

Podwyżki w sanatoriach od maja. Skąd wyższe ceny?

Wzrost opłat za leczenie uzdrowiskowe nie jest nowością, lecz wynika z odgórnego mechanizmu różnicowania kosztów w zależności od pory roku. Początek maja tradycyjnie otwiera najbardziej oblegany przez pacjentów okres, co wiąże się z automatycznym skokiem cen. Osoby skierowane na leczenie w miesiącach letnich muszą pokryć wyższe koszty noclegów z własnej kieszeni. Należy przy tym pamiętać, że podwyżka dotyczy wyłącznie zakwaterowania, a zlecane zabiegi i profil leczenia pozostają dokładnie takie same, jak w tańszych miesiącach.

Od 1 maja drożej w sanatoriach. Dokładne stawki za turnus

W okresie od 1 maja do 30 września 2026 roku w obiektach uzdrowiskowych będą obowiązywać ściśle określone stawki za każdy dzień pobytu:

  • pokój dla jednej osoby z własną łazienką – 40,90 zł
  • jedynka typu studio – 37,40 zł
  • jednoosobowy bez pełnego węzła sanitarnego – 33,20 zł
  • pokój dla dwóch osób z własną łazienką – 27,30 zł
  • dwójka w studiu – 24,90 zł
  • dwuosobowy bez pełnej łazienki – 19,50 zł
  • wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarnym – 14,80 zł
  • wieloosobowy w studiu – 13,60 zł
  • pokój dla wielu osób bez własnej łazienki – 11,90 zł.

Tanio już było. Zimą kuracjusze płacili w sanatoriach znacznie mniej

Żeby unaocznić skalę różnicy, warto spojrzeć na cennik obowiązujący od początku października 2025 do końca kwietnia 2026 roku. W miesiącach chłodniejszych wydatki pacjentów kształtowały się na zdecydowanie niższym poziomie:

  • pokój dla jednej osoby z własną łazienką – 32,60 zł
  • jedynka w studiu – 26,10 zł
  • jednoosobowy bez pełnego węzła sanitarnego – 24,90 zł
  • pokój dla dwóch osób z własną łazienką – 19,50 zł
  • dwójka typu studio – 16,50 zł
  • dwuosobowy bez pełnej łazienki – 14,20 zł
  • wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarnym – 12,50 zł
  • wieloosobowy w studiu – 11,90 zł
  • pokój dla wielu osób bez własnej łazienki – 10,60 zł.

Z czego wynika tak duża dysproporcja? Cieplejsze miesiące przyciągają do uzdrowisk prawdziwe tłumy. Sprzyjająca aura oraz bogatsza oferta wyjazdowa napędzają ruch, co z kolei winduje koszty eksploatacji obiektów i zatrudnienia personelu. Choć ten system podziału na sezony działa od lat, dla zwykłego pacjenta trwający kilka tygodni letni pobyt oznacza rachunek wyższy o co najmniej kilkaset złotych.

