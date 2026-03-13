Horror w Oświęcimiu. KH Energa Toruń walczył w dogrywce

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-03-13 11:28

KH Energa Toruń postawił się faworyzowanej Unii Oświęcim, ale nie dał rady. "Stalowe Pierniki" przegrały mecz, który decydował o awansie do półfinału Tauron Hokej Ligi. Torunianie odrobili dwubramkową stratę, ale w dogrywce lepsi okazali się gospodarze.

KH Energa Toruń - Unia Oświęcim 4:1, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu nr 6

i

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express KH Energa Toruń - Unia Oświęcim, zdjęcie ilustracyjne

Unia Oświęcim - KH Energa Toruń 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, d. 1:0)

  • 1:0 Ołeksandr Peresunko - Mika Partanen, Daniel Olsson Trkulja (6:05),
  • 2:0 Ville Heikinen - Andreas Soderberg, Daniel Olsson Trkulja (8:41),
  • 2:1 Dienis Fjodorovs - Illa Koreńczuk, Adrian Jaworski (24:16),
  • 2:2 Rusłan Baszyrow - Jakub Lewandowski, Andrij Denyskin (45:03),
  • 3:2 Reece Scarlett - Radosław Galant (67:37)

Olbrzymie emocje w Oświęcimiu! Decydowała dogrywka

W sezonie 2025/26 hokeiści zadbali o gigantyczne emocje. Starcia "Stalowych Pierników" z Unią Oświęcim to był prawdziwy rollercoaster. Po fantastycznym meczu na Tor-Torze, KH Energa Toruń doprowadził do stanu 3:3. Ćwierćfinałowa rywalizacja rozstrzygnęła się zatem w Oświęcimiu. Czwartkowy mecz przyniósł ogromne emocje. Spotkanie znakomicie ułożyło się dla gospodarzy, którzy już po niespełna 9 minutach prowadzili 2:0. Faworyci mieli sporą przewagę, ale z czasem ten stan rzeczy uległ zmianie. Torunianie coraz częściej dochodzili do głosu. W drugiej i trzeciej tercji trafiali Fjodorovs i Baszyrow, co dało dogrywkę. 

W dodatkowym czasie lepsi byli zawodnicy Unii Oświęcim. Anton Svensson dwoił się i troił (w całym meczu odbił 31 strzałów), ale w 68. minucie skapitulował. Strzał Radosława Galanta udało mu się obronić, ale dobitka Scarletta była skuteczna. O medale powalczą hokeiści z Oświęcimia. Wydaje się, że KH Energa Toruń zrobił wszystko, co w jego mocy. Zawodnicy walczyli jak lwy, jednak w ostatecznym rozrachunku zdecydowała sportowa jakość Unii. Ekipa z Małopolski czeka już na półfinałową rywalizację z GKS-em Katowice. Pierwszy mecz już 15 marca na Śląsku. Torunianie zakończyli sezon, ale zostawili kibicom wiele pozytywnych wspomnień.

Galeria ze zdjęciami: Tak kibicujecie hokeistom w Toruniu. Fotorelacja z lodowiska Tor-Tor

KH Energa Toruń - Unia Oświęcim 4:1, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu nr 6
Galeria zdjęć 75

Polecany artykuł:

Natalia Bukowiecka o reprezentantach Polski. To ma dać przewagę. Konkretne dekl…
Lołamacze udrażniają Wisłę w Toruniu i pomagają uratować porwany przez krę pomost do cumowania statków
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ENERGA TORUŃ