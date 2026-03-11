KH Energa Toruń uciekł spod topora! Wśród kibiców byli mistrzowie Polski

Konrad Marzec
2026-03-11 9:38

KH Energa Toruń wciąż w grze o półfinał Tauron Hokej Ligi! W meczu nr 6, "Stalowe Pierniki" pokonały KS Unię Oświęcim 4:1 i wyrównały stan rywalizacji. W "Super Expressie" prezentujemy galerię ze zdjęciami kibiców z Tor-Toru. Decydujące spotkanie zaplanowano na 13 marca!

KH Energa Toruń - KS Unia Oświęcim 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

  • 1:0 Mikołaj Syty - Rusłan Baszyrow (10:21)
  • 2:0 Andrij Denyskin - Ołeksij Worona (13:52)
  • 3:0 Jakub Lewandowski - Dienis Fjodorovs (29:53)
  • 4:0 Mikołaj Syty - Vili Laitinen (35:38, 5/3)
  • 4:1 Erik Ahopelto - Mika Partanen (44:17)

W strzałach 25:44, ale na tablicy wyników 4:1 dla gospodarzy! Skuteczność nie zawiodła hokeistów KH Energa Toruń. Dwie bramki zdobył Mikołaj Syty, ale bohaterem ponownie był bramkarz - Anton Svensson. Hokeistów wspierali wierni kibice. Była też delegacja żużlowego KS Toruń - trener Piotr Baron, Patryk Dudek, Mikkel Michelsen, Robert Lambert, Antoni Kawczyński, Jan Heleniak i Mikołaj Duchiński. Triumfatorzy z sezonu 2025 PGE Ekstraligi bawili się doskonale. - Całkiem zacny meczyk nam się wylosował - napisała klubowa ekipa na Instagramie.

W walce o półfinał KH Energa Toruń remisuje z Unią Oświęcim 3:3. Początkowo seria układała się lepiej dla torunian, ale po dwóch zwycięstwach z rzędu na prowadzenie wyszli rywale i wtorkowy mecz był "o wszystko". Decydujące starcie zaplanowano na 13 marca. Gospodarzem będzie ekipa z województwa małopolskiego. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami z meczu nr 6. Autorem fotorelacji jest Piotr Lampkowski z "Super Expressu"!

KH Energa Toruń - Unia Oświęcim 4:1, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu nr 6
Galeria zdjęć 75

