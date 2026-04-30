Apator - GKM: Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Zapowiedź meczu PGE Ekstraligi, składy, transmisja

Żużel: Apator - GKM, czyli zapowiedź derbów regionu
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma - tak kibice PRES Grupa Deweloperska Toruń nierzadko mówią o derbowej rywalizacji z Bayersystem GKM-em Grudziądz. W elicie wciąż nie ma Abramczyk Polonii Bydgoszcz, więc na rywalizację "Aniołów" z "Gryfami" jeszcze poczekamy. Nie oznacza to, że w niedzielę nie będzie emocji. Na Motoarenę przyjedzie niepokonany w sezonie 2026 PGE Ekstraligi zespół Roberta Kościechy. Będzie to solidny test dla ekipy Piotra Barona, która najpierw wysoko przegrała w Lublinie, a później do ostatniego wyścigu drżała o wynik spotkania z Unią Leszno. Lepiej było pod Jasną Górą. - Próbujemy zapomnieć o swoich problemach - mówił po wysoko wygranym w Częstochowie meczu Emil Sajfutdinow.
GKM Grudziądz przyjedzie do grodu Kopernika w celu podtrzymania dobrej serii. Najpierw "Gołębie" wygrały w Zielonej Górze, a później w dobrym stylu objechały Betard Spartę Wrocław (48:42). Zwłaszcza ten drugi mecz znacząco poprawił humory kibicom ze stadionu przy Hallera 4. - Chyba jeszcze nie dotarło do mnie, że udało się pokonać drużynę z Wrocławia, która według mnie na tę chwilę jest najlepszą drużyną w PGE Ekstralidze. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, mamy dobry tydzień, gdyż wcześniej udało się wygrać w Zielonej Górze - mówił "Super Expressowi" trener Kościecha. W Toruniu Grudziądzanie powalczą o trzeci triumf z rzędu.
Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz
W drużynie z Torunia nie ma żadnych zaskoczeń. W zespole z Grudziądza trener Kościecha znów postawił na wariant z niedoświadczonym juniorem, którego najpewniej będzie zastępować duetem Kevin Małkiewicz - Bastian Pedersen. Tego ostatniego najpewniej zobaczmy z numerem 7. Duńczyk był przymierzany do drużyny z Torunia, ale ostatecznie wylądował u sąsiada z województwa kujawsko-pomorskiego. Dla niego ten mecz będzie miał szczególne znaczenie.
Bayersystem GKM Grudziądz
- 1. Max Fricke
- 2. Maksym Drabik
- 3. Damian Miller
- 4. Wadim Tarasienko
- 5. Michael Jepsen Jensen
- 6. Kevin Małkiewicz
- 7. Kevin Iwański-Helt
PRES Grupa Deweloperska Toruń
- 9. Patryk Dudek
- 10. Robert Lambert
- 11. Norick Bloedorn
- 12. Mikkel Michelsen
- 13. Emil Sajfutdinow
- 14. Mikołaj Duchiński
- 15. Antoni Kawczyński
- Sędzia: Bartosz Ignaszewski
- Komisarz toru: Paweł Stangret
Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja i stream online z meczu Apator - GKM
W sezonie 2026 sprawa jest prosta. Prawa do transmisji ma telewizja Canal+, więc spotkanie obejrzymy w Canal+ Sport. Transmisja telewizyjna rusza o 16:45, a pierwszy wyścig o 17:00. Stream online w serwisie Canal+ Online. Relację, wyniki i zdjęcia z Motoareny zobaczycie rzecz jasna w "Super Expressie". Wszystkim kibicom polecamy rzecz jasna przyjście na Motoarenę im. Mariana Rosego w Toruniu.
W niedzielę można też śledzić mecz Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno (start transmisji o 19:15). 1 maja zmierzą się Stelmet Falubaz Zielona Góra i Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, a dokończenie 4. kolejki PGE Ekstraligi 24 maja. Gezet Stal Gorzów podejmie wówczas Orlen Oil Motor Lublin.