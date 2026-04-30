Apator - GKM: Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Zapowiedź meczu PGE Ekstraligi, składy, transmisja

Żużel: Apator - GKM, czyli zapowiedź derbów regionu

Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma - tak kibice PRES Grupa Deweloperska Toruń nierzadko mówią o derbowej rywalizacji z Bayersystem GKM-em Grudziądz. W elicie wciąż nie ma Abramczyk Polonii Bydgoszcz, więc na rywalizację "Aniołów" z "Gryfami" jeszcze poczekamy. Nie oznacza to, że w niedzielę nie będzie emocji. Na Motoarenę przyjedzie niepokonany w sezonie 2026 PGE Ekstraligi zespół Roberta Kościechy. Będzie to solidny test dla ekipy Piotra Barona, która najpierw wysoko przegrała w Lublinie, a później do ostatniego wyścigu drżała o wynik spotkania z Unią Leszno. Lepiej było pod Jasną Górą. - Próbujemy zapomnieć o swoich problemach - mówił po wysoko wygranym w Częstochowie meczu Emil Sajfutdinow.

GKM Grudziądz przyjedzie do grodu Kopernika w celu podtrzymania dobrej serii. Najpierw "Gołębie" wygrały w Zielonej Górze, a później w dobrym stylu objechały Betard Spartę Wrocław (48:42). Zwłaszcza ten drugi mecz znacząco poprawił humory kibicom ze stadionu przy Hallera 4. - Chyba jeszcze nie dotarło do mnie, że udało się pokonać drużynę z Wrocławia, która według mnie na tę chwilę jest najlepszą drużyną w PGE Ekstralidze. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, mamy dobry tydzień, gdyż wcześniej udało się wygrać w Zielonej Górze - mówił "Super Expressowi" trener Kościecha. W Toruniu Grudziądzanie powalczą o trzeci triumf z rzędu.

Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz

W drużynie z Torunia nie ma żadnych zaskoczeń. W zespole z Grudziądza trener Kościecha znów postawił na wariant z niedoświadczonym juniorem, którego najpewniej będzie zastępować duetem Kevin Małkiewicz - Bastian Pedersen. Tego ostatniego najpewniej zobaczmy z numerem 7. Duńczyk był przymierzany do drużyny z Torunia, ale ostatecznie wylądował u sąsiada z województwa kujawsko-pomorskiego. Dla niego ten mecz będzie miał szczególne znaczenie.

Bayersystem GKM Grudziądz

1. Max Fricke

2. Maksym Drabik

3. Damian Miller

4. Wadim Tarasienko

5. Michael Jepsen Jensen

6. Kevin Małkiewicz

7. Kevin Iwański-Helt

PRES Grupa Deweloperska Toruń

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Norick Bloedorn

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinow

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Sędzia: Bartosz Ignaszewski

Komisarz toru: Paweł Stangret

Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja i stream online z meczu Apator - GKM

W sezonie 2026 sprawa jest prosta. Prawa do transmisji ma telewizja Canal+, więc spotkanie obejrzymy w Canal+ Sport. Transmisja telewizyjna rusza o 16:45, a pierwszy wyścig o 17:00. Stream online w serwisie Canal+ Online. Relację, wyniki i zdjęcia z Motoareny zobaczycie rzecz jasna w "Super Expressie". Wszystkim kibicom polecamy rzecz jasna przyjście na Motoarenę im. Mariana Rosego w Toruniu.

W niedzielę można też śledzić mecz Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno (start transmisji o 19:15). 1 maja zmierzą się Stelmet Falubaz Zielona Góra i Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, a dokończenie 4. kolejki PGE Ekstraligi 24 maja. Gezet Stal Gorzów podejmie wówczas Orlen Oil Motor Lublin.

