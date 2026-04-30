Majówka 2026 w Toruniu (1-3 maja) przyniesie wzrost temperatury i brak deszczu.

Piątek (1 maja) i sobota (2 maja) będą słoneczne, z temperaturami odpowiednio do 21°C i 23°C.

Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza (do 24°C), ale z dużym zachmurzeniem i silniejszym wiatrem (do 5 m/s).

2 Pogoda w majówkę 2026 w Toruniu. Co nas czeka?

Mieszkańcy Torunia mogą liczyć na w pełni wiosenną aurę w trakcie długiego majowego weekendu. Pogoda zafunduje nam stabilny wzrost temperatury, zarówno w dzień, jak i w nocy. Przez całe trzy dni nie prognozuje się żadnych opadów deszczu, jednak niedziela przyniesie istotną zmianę w zachmurzeniu i sile wiatru.

Początek weekendu ze słońcem

Piątek, 1 maja, zapowiada się na bardzo pogodny dzień. Niebo nad Toruniem będzie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Noc będzie jeszcze chłodna, z temperaturą spadającą do około 4 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia termometry wskażą przyjemne 21°C. Wiatr pozostanie bardzo łagodny, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Sobota, 2 maja jeszcze cieplejsza

Drugi dzień weekendu przyniesie kontynuację słonecznej aury. Sobota w Toruniu również będzie bezchmurna, a przy tym jeszcze cieplejsza. Nocą temperatura nie spadnie już poniżej 7°C, a w najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się nawet 23 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s, ale wciąż nie będzie uciążliwy.

Niedziela, 3 maja z chmurami, ale najwyższą temperaturą

Niedziela, 3 maja, okaże się najcieplejszym dniem weekendu, jednak pogoda wyraźnie się zmieni. Temperatura minimalna wzrośnie do około 10°C, a w dzień słupki rtęci dobiją do blisko 24 stopni. Słoneczną aurę zastąpi jednak duże zachmurzenie, które utrzyma się przez cały dzień. Wyraźnie odczuwalny stanie się również wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Toruniu?

Słoneczne i ciepłe warunki w piątek oraz sobotę to idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To doskonały moment na długie spacery po mieście, rekreację w parkach czy odpoczynek w plenerze. Z kolei niedziela, mimo najwyższej temperatury, z powodu chmur i silniejszego wiatru może zachęcać do aktywności, które nie wymagają bezchmurnego nieba, jak zwiedzanie czy wizyta w kawiarnianych ogródkach.

Dane pogodowe: OpenWeather

