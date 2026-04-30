Strażacy pokazali, jak gaszą szalejący pożar. Wszystko widać! Ten film powinien zobaczyć każdy

Pożar przy ul. Warszawskiej w Toruniu. Efektowne nagranie

Choć mówimy o zdarzeniu z września 2025 roku, to na pewno warto je przypomnieć w tym kontekście. Strażacy często są pierwsi na miejscu dramatu. Walczą z ogniem, pomagają poszkodowanym, niwelują straty. Teraz postanowili pokazać internautom, jak wygląda skomplikowana akcja gaśnicza z perspektywy właśnie strażaka. Wybrali pożar przy ul. Warszawskiej w Toruniu. Film, który zamieścili przedstawiciele KM PSP w Toruniu ma prawie 2,5 minuty. Niektórym mogą się przypomnieć gry typu FPS! Widać na nim szalejący ogień, przygotowania służb, przemieszczanie się po zagrożonym terenie. Nagranie zamieszczamy poniżej i zachęcamy do obejrzenia!

18

Mieszkańcy Torunia z podziwem o bohaterach

- I za to mam ogromny szacunek do strażaków. Jesteście najlepsi - napisał pan Michał pod postem KM PSP w Toruniu. - Aspirant Jankes niezastąpiony - dodała z podziwem pani Agata. - Jesteście najlepsi - zgodnie dodali pan Łukasz i pani Kasia.

Nasza redakcja przyłącza się do słów, skierowanych przez Torunian i internautów spoza grodu Kopernika. Co ciekawe, strażacy z Torunia pokazują swoje talenty również poza akcjami gaśniczymi. 9 kwietnia 2026 r. w Bobrowie odbyły się Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Strażaków w Kolarstwie.

Pierwsze miejsce zajął Leszek Kusiowski (KM PSP Toruń)

Drugie miejsce zajął Mateusz Kościński (KP PSP Inowrocław)

Na trzecim stopniu podium stanął Jakub Piechowiak (KM PSP Toruń)

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].