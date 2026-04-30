Miliony na Camerimage zamiast Sylwestra z Polsatem. Prezydent ujawnia

Kolejne miliony na Camerimage w Toruniu? Emocje w Radzie Miasta

- Ja mu współczuję. Ta sprawa to dowód na to, że prezydent Gulewski kompletnie nic nie znaczy w swojej partii. Przecież dla potężnej spółki Energa, te 1,5 miliona złotych to nie są duże pieniądze. Jak on mógł dopuścić do tego, że spółka wycofała się ze wspierania festiwalu w naszym mieście? - mówi reporterowi "Super Expressu" i dopytuje jeden z radnych opozycji w toruńskim ratuszu.

To było dla wszystkich zaskoczenie. Okazało się, że spółka Energa postanowiła nie wspierać festiwalu Camerimage. Miasto Toruń, aby festiwal mógł się odbyć przekazuje na ten cel co roku 4,5 miliona złotych. Tak miało być również w 2026 roku, ale... ta kwota uległa zmianie! Prezydent Paweł Gulewski chce, aby miasto - po tym jak państwowa spółka wycofała się ze wspierania festiwalu - dołożyło brakujące 1,5 miliona złotych. Tym samym Toruń miałby wejść do nazwy imprezy. W kolejnych latach sprawy mają się jeszcze ciekawiej! UMT w ciągu trzech lat za miejsce w nazwie zapłaci 5,535 mln zł, w tym: 1,5 mln zł na tegoroczną edycję, 1,845 mln zł na 2027 rok i 2,190 mln zł na 2028 rok.

Gród Kopernika bez Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem!

Dziennikarz "Super Expressu" zajrzał do akt rejestrowych fundacji Tumult. Wyczytaliśmy w nich, że w 2024 roku fundacja odnotowała zysk netto w kwocie ponad 2,5 miliona złotych. Prezydent Torunia nie wiedział nic o tej kwocie. Nie wiadomo, jak mieszkańcy Torunia odbiorą poważną zmianę kulturalną w ich mieście. Mamy za to potwierdzenie, z jakiej puli miasto zamierza przekazać pieniądze fundacji Tumult. - To będę pieniądze które miały być przeznaczone na Sylwester z Polsatem. Tej imprezy w Toruniu nie będzie - mówi stanowczo prezydent Torunia Paweł Gulewski.

