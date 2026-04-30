Jaka będzie pogoda w majówkę 2026? Pokazali wszystko! Najstarsi górale robią duże oczy

Jaka będzie pogoda w majówkę 2026?

W tym roku 1 maja wypada w piątek, więc mamy nieco dłuższy weekend. Polacy masowo planują grillowanie, wycieczki, długie spacery i aktywność na świeżym powietrzu. Jeszcze w połowie kwietnia wydawało się, że plany popsuje pogoda, ale nic z tych rzeczy. Eksperci z IMGW wyraźnie zaznaczali, że prognozy na 2-3 dni na przód mają bardzo wysoką sprawdzalność. Skoro tak, to ze stanowczością piszemy o bardzo przyjemnej majówce. Słońce będzie wygrywać walkę o dominacje na niebie, a temperatury maksymalne w wielu regionach wyraźnie przekroczą 20 stopni Celsjusza. Jeszcze w nocy z 30 kwietnia na 1 maja, na północy odnotujemy lokalny spadek temperatury przy gruncie do -2 stopni, ale później będzie tylko lepiej!

Pogoda na piątek, 1 maja dla Polski

Już w piątek Polaków przywita ładna pogoda, choć w rejonach Bieszczadów IMGW zawraca uwagę na możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, do nawet 22 w okolicach Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Torunia i Bydgoszczy. Lokalnie termometry mogą pokazać do 23 stopni. Synoptycy nie spodziewają się silnego wiatru, a zatem większość Polaków będzie się cieszyć z ciepła. 1 maja będzie dobrym dniem na dłuższy spacer, ale od razu trzeba dodać, że kolejne nie zamierzają odstawać! Szczegółową prognozę na 1 maja zamieszczamy poniżej.

Pogoda na 1 maja

Jaka będzie pogoda w sobotę, 2 maja?

2 maja będzie jeszcze cieplej. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że temperatury maksymalne we wszystkich województwach mogą przekroczyć 20 stopni Celsjusza. Na ścianie zachodniej będziemy mówić o gorących warunkach! Województwa lubuskie i zachodniopomorskie mogą liczyć na 25 stopni i słońce. Na sobotę IMGW nie zapowiada opadów deszczu, więc dobrym pomysłem będzie zaproszenie rodziny na wspólne grillowanie! Aktywności na świeżym powietrzu nie będą wymagały zabrania ze sobą parasola.

Pogoda na 2 maja

Pogoda na 3 maja zaskakuje nawet górali! Powyżej 25 stopni

Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 23 na wschodzie i południu do 28°C na zachodzie - to fragment prognozy synoptycznej IMGW na 3 maja. Rzeczywiście, prognozowane wartości - zwłaszcza na zachodzie - są grubo powyżej oczekiwań. To jeszcze nie są upały, ale jesteśmy blisko 30 stopni Celsjusza. Trzeba się cieszyć z takich temperatur, bo niedługo po majówce mają one pójść ostro w dół. W tej chwili skupiamy się jednak na 3 maja, a szczegóły widać na załączonej mapie:

Pogoda na 3 maja

Co ważne - w trakcie majówki opady deszczu pojawią się jedynie sporadycznie. 3 maja na krańcach północno-zachodnich może przelotnie popadać, ale będą to wyjątki. Tym razem pogoda ma dla nas przede wszystkim przyjemne warunki, które będą sprzyjać odpoczynkowi, uprawianiu sportu i spotkaniom ze znajomymi. Prognozy na kolejne dni maja będziemy aktualizować w naszych serwisach.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie