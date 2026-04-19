Nerwy na Motoarenie! Mamy dużo zdjęć z meczu Apator Toruń - Unia Leszno

Żużel: Zdjęcia kibiców z meczu Apator Toruń - Unia Leszno

Dzień przed spotkaniem PRES Grupa Deweloperska Toruń - Fogo Unia Leszno w sprzedaży było kilkaset biletów. Nic więc dziwnego, że gospodarz oczekiwali świetnej frekwencji. Nawet porażka w Lublinie nie sprawiła, że głód żużlowych emocji w grodzie Kopernika opadł. W sezonie 2025 widowiska na Motoarenie były najwyższej jakości, więc fani w dobrych humorach zasiedli na trybunach najpiękniejszego stadionu świata. Jeszcze przed meczem słyszeliśmy głośny doping z obu stron. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia kibiców z meczu Apator - Unia! Warto obejrzeć fotorelację, przygotowaną przez Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu".

Wyniki z meczu PRES Grupa Deweloperska Toruń - Fogo Unia Leszno

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Fogo Unia Leszno 46:44

Fogo Unia Leszno - 44

1. Benjamin Cook - 6+1 (0,2,2*,2,w)

2. Keynan Rew - 8+1 (1,1*,3,3,0)

3. Grzegorz Zengota - 4+1 (1,2,1*,0)

4. Janusz Kołodziej - 4 (1,1,2,0)

5. Piotr Pawlicki - 11+1 (3,2*,3,1,2)

6. Kacper Mania - 2 (1,0,0,1)

7. Nazar Parnicki - 9 (3,3,0,3)

8. Emil Konieczny - NS

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 46

9. Patryk Dudek - (2*,1,1,1,

10. Robert Lambert - 8 (3,0,0,3,2)

11. Norick Bloedorn - 7 (3,0,2,2,d)

12. Mikkel Michelsen - 12+1 (2,3,1*,3,3)

13. Emil Sajfutdinow - 9+1 (0,3,3,2*,1)

14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (0,2*,0)

15. Antoni Kawczyński - 3+1 (2,0,1*)

16. Nicolai Heiselberg - NS

Sędzia: Michał Sasień

Komisarz toru: Tomasz Walczak

Widzów: ok. 15 tysięcy

Bieg po biegu:

1. (59,81) Bloedorn, Dudek, Zengota, Cook - 5:1

2. (60,10) Parnicki, Kawczyński, Mania, Duchiński - 2:4 (5:7)

3. (59,79) Pi. Pawlicki, Michelsen, Rew, Sajfutdinow - 2:4 (9:9)

4. (60,07) Lambert, Duchiński, Kołodziej, Mania - 5:1 (14:10)

5. (60,80) Michelsen, Zengota, Kołodziej, Bloedorn - 3:3 (17:13)

6. (59,96) Sajfutdinow, Cook, Rew, Kawczyński - 3:3 (20:16)

7. (60,50) Parnicki, Pi. Pawlicki, Dudek, Lambert - 1:5 (21:21)

8. (60,85) Sajfutdinow, Kołodziej, Zengota, Duchiński - 3:3 (24:24)

9. (60,59) Rew, Cook, Dudek, Lambert - 1:5 (25:29)

10. (60,09) Pi. Pawlicki, Bloedorn, Michelsen, Mania - 3:3 (28:32)

11. (61,42) Michelsen, Cook, Dudek, Kołodziej - 4:2 (32:34)

12. (61,45) Rew, Bloedorn, Kawczyński, Parnicki - 3:3 (37:35)

13. (60,21) Lambert, Sajfutdinow, Pi. Pawlicki, Zengota - 5:1 (40:38)

14. (61,13) Parnicki, Lambert, Mania (Cook t), Bloedorn (d4) - 2:4 (42:42)

15. (60,97) Michelsen, Pi. Pawlicki, Sajfutdinow, Rew - 4:2 (46:44)

