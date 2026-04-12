Wicemistrz Polski wysłał konkretny sygnał obrońcy tytułu! Zdjęcia kibiców i zawodników z meczu Motor - Apator

Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34

Orlen Oil Motor Lublin:

9. Martin Vaculik - 5+1 (1,1*,2,1,-)

10. Fredrik Lindgren - 8 (3,2,0,3,0)

11. Kacper Woryna - 12 (3,3,3,2,1)

12. Mateusz Cierniak - 5 (0,1,1,3)

13. Bartosz Zmarzlik - 12+2 (3,1*,3,2*,3)

14. Bartosz Bańbor - 9+2 (3,2*,2*,2)

15. Bartosz Jaworski - 5+2 (2*,2,1*)

16. Dawid Cepielik - NS

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek - 6 (2,0,3,0,1)

2. Robert Lambert - 12 (2,3,1,3,1,2)

3. Norick Bloedorn - 1 (0,-,1,-)

4. Mikkel Michelsen - 8 (1,2,0,2,3)

5. Emil Sajfutdinow - 6+1 (1*,0,3,2,0,d)

6. Antoni Kawczyński - 1 (1,0,0)

7. Mikołaj Duchiński - 0 (0,0,0)

8. Nicolai Heiselberg - NS

Sędzia: Krzysztof Meyze

Bieg po biegu:

1. (66,36) Woryna, Dudek, Vaculik, Bloedorn - 4:2

2. (66,38) Bańbor, Jaworski, Kawczyński, Duchiński - 5:1 (9:3)

3. (65,70) Zmarzlik, Lambert, Sajfutdinow, Cierniak - 3:3 (12:6)

4. (66,53) Lindgren, Bańbor, Michelsen, Kawczyński - 5:1 (17:7)

5. (65,99) Woryna, MIchelsen, Cierniak, Sajfutdinow - 4:2 (21:9)

6. (66,02) Lambert, Jaworski, Zmarzlik, Dudek - 3:3 (24:12)

7. (66,15) Sajfutdinow, Lindgren, Vaculik, Duchiński - 3:3 (27:15)

8. (66,37) Zmarzlik, Bańbor, Bloedorn, Michelsen - 5:1 (32:16)

9. (66,48) Dudek, Vaculik, Lambert, Lindgren - 2:4 (34:20)

10. (66,65) Woryna, Sajfutdinow, Cierniak, Kawczyński - 4:2 (38:22)

11. (66,10) Cierniak, Michelsen, Vaculik, Dudek - 4:2 (42:24)

12. (66,35) Lambert, Woryna, Jaworski, Duchiński - 3:3 (45:27)

13. (66,83) Lindgren, Zmarzlik, Lambert, Sajfutdinow - 5:1 (50:28)

14. (67,27) Michelsen, Bańbor, Dudek, Lindgren - 2:4 (52:32)

15. (67,04) Zmarzlik, Lambert, Woryna, Sajfutdinow (d2) - 4:2 (56:34)

Piotr Baron ze złotem! Wychowanek toruńskiego Apatora poprowadził "Anioły" do triumfu w PGE Ekstralidze

Żużel: Motor zlał ekipę Apatora na inaugurację! Relacja z hitu PGE Ekstraligi

To był pokaz siły wicemistrza Polski! Trzy dni przed meczem, trener Piotr Baron mówił "Super Expressowi", że jego zespół zawsze ma problem z dopasowaniem się do lubelskiego toru. W niedzielny wieczór było podobnie. Od samego początku dominowali gospodarze, a szczególnie imponował Kacper Woryna. Debiutujący w barwach "Koziołków" triumfator Złotego Kasku zaliczył trzy zwycięstwa, każde w znakomitym stylu. Sposób na 29-latka znalazł dopiero Robert Lambert, który jako jedyny zasłużył na wysokie noty po stronie "Aniołów".

Pozostali seniorzy PRES Toruń zaliczyli prawdziwą sinusoidę. Pechowo wyścigi układały się dla Emila Sajfutdinowa, który zakończył ten występ defektem motocykla. Dopiero 14 wyścig zawodów był udany dla Mikkela Michelsena, a w trzeciej serii obudził się Patryk Dudek. Duńczyk i "Duzers" byli w cieniu m.in. Bartosza Bańbora, który znalazł pogromcę dopiero w pierwszym z wyścigów nominowanych. To był klasowy występ młodzieżowca, który pokazał, że brak Wiktora Przyjemskiego nie musi być dla Motoru utrapieniem. Formacja juniorska wygrała z gośćmi 14+4 do 1.

- To taki sparing, dopiero sprawdzamy, jak ten tor się zachowuje - mówił po czwartej serii Mateusz Cierniak. Nawet jeśli tak było, to Orlen Oil Motor Lublin ma mnóstwo powodów do zadowolenia, a Piotr Baron wiele materiału do analizy.