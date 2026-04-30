Majówka 2026 w Toruniu: Darmowe atrakcje i aplikacje, plan wydarzeń

Majówka 2026 w Toruniu

Teatr uliczny, koncerty, mecz żużlowy PRES Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz (niedziela, 17:00), nowy aniołek pod najpiękniejszym stadionem świata i wiele więcej! Urząd Miasta Torunia zachęca mieszkańców i gości do spędzenia majówki w grodzie Kopernika. - Wojewódzkie obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Festiwal Energa Teatry Uliczne w Toruniu - to tylko część z atrakcji majówki w Toruniu - czytamy w komunikacie UMT. Co istotne - Festiwal Energa Teatry Uliczne (1-3 maja) jest całkowicie za darmo. Na najmłodszych czeka Miasteczko Cyrkowe na Rynku Nowomiejskim przez całe trzy dni festiwalu.

Wstęp wolny jest też na Majówkę z BMW 2026. MotoPark Toruń zaprasza 2 maja od 10:00. Schronisko Dla Zwierząt Toruń zaprasza 3 maja na akcję wyprowadzania piesków. Do zwiedzania zaprasza też Muzeum Okręgowe w Toruniu, można też skorzystać z oferty CSW i Młyna Wiedzy. Pełna rozpiska i plan godzinowy atrakcji majówkowych w Toruniu dostępna jest w tym miejscu!

Darmowa aplikacja pomoże w zwiedzaniu Metropolii Toruńskiej

Skarby Metropolii Toruńskiej, to kolejna aplikacja, która pojawiła się w województwie kujawsko-pomorskim i może pomóc m.in. podczas majówki. Jak sama nazwa wskazuje - udostępnia ona atrakcyjne miejsca na terenie Metropolii Toruńskiej. Cały czas jest uzupełniana i pozwala z zwiedzanie pieszo, rowerem, czy też samochodem. O tym jak powstała aplikacja i jak działa, opowiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń Sylwia Centkowska pełniąca stanowisko ds. projektów w Stowarzyszeniu Metropolia Toruńska.

- Biuro Stowarzyszenia otrzymało na aplikację dofinansowanie z Ministerstwa Spotu i Turystyki. Aplikacja działa od grudnia. Narzędzie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aplikację można uruchomić na komputerze stacjonarnym i na telefonie. Znajdziemy tam przeróżne miejsca w Toruniu, wokół Torunia, aż po najdalsze zakątki. Tych miejsc jest ponad 100. Są to m.in. zabytkowe kościoły, ukryte, nietypowe, zabytki techniki, wille, a nawet mauzolea i cmentarze - powiedziała Centkowska.

Aplikacja Skarby Metropolii Toruńskiej jest bezpłatna. Miejsca mniej znane, które mieszkańcy chcieliby pokazać innym - mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

Propozycja od Lasów Państwowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu stworzyła aplikację pod nazwą "Lasy Kujaw i Pomorza". To dobra opcja dla tych, którzy w trakcie majówki będą chcieli się wyciszyć i odpocząć w zielonym towarzystwie. Z pomocą aplikacji można stworzyć własne szlaki leśne zarówno piesze, jak i kajakowe, rowerowe, czy konna. Użytkownicy mogą również zgłaszać problematyczne miejsca, czy niebezpieczne sytuacje, które zauważyli w lasach.

- To aplikacja, która daje podkłady mapowe i pokazuje, którędy przemieszczać się w lesie. Wyróżnia się m.in. możliwością zgłaszania nam nieoczywistych sytuacji, np. porzuconych śmieci, pożarów, czy niebezpiecznie pochylonego drzewa - mówi dziennikarce ESKI Honorata Galczewska, rzeczniczka prasowa. Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza jest bezpłatna, a z map można korzystać offline.