Przełom w rozmowach USA–Iran? Ujawniono szczegóły projektu porozumienia

Według informacji przekazanych agencji Reutera przez wysokiego rangą irańskiego urzędnika, końcowa wersja ramowego memorandum między Iranem a Stanami Zjednoczonymi obejmuje szereg wzajemnych zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa, gospodarki oraz programu nuklearnego. Choć strony mają być blisko osiągnięcia porozumienia, nie podano jeszcze terminu jego formalnego zawarcia.

Jednym z kluczowych elementów planowanej umowy ma być natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi handlowej. W odpowiedzi Stany Zjednoczone miałyby zakończyć blokadę irańskich portów i czasowo znieść sankcje dotyczące eksportu irańskiej ropy naftowej.

Porozumienie zakłada również, że Iran odzyska możliwość swobodniejszej sprzedaży ropy i korzystania z uzyskanych dochodów. USA miałyby ponadto odblokować około 25 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów, między innymi poprzez bezpośrednie transfery finansowe, mechanizmy kredytowe oraz współpracę z państwami regionu.

Ze strony Iranu deklarowanym warunkiem ma być rezygnacja z działań zmierzających do pozyskania broni jądrowej. Teheran miałby utrzymać obecny stan swojego programu nuklearnego do czasu podpisania ostatecznego traktatu – bez dalszego wzbogacania uranu oraz rozbudowy infrastruktury jądrowej.

Zgodnie z ustaleniami, w ciągu 60 dni strony miałyby dopracować szczegóły dotyczące przyszłości irańskiego programu nuklearnego, sposobu postępowania z zapasami wysoko wzbogaconego uranu oraz mechanizmów kontroli i weryfikacji zobowiązań.

Amerykańska administracja, we współpracy z regionalnymi partnerami, miałaby także przygotować plan odbudowy i gospodarczego rozwoju Iranu.

Straty USA podczas wojny:

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Możliwe zniesienie nałożonych przez USA sankcji

Po podpisaniu końcowego porozumienia przewidziano stopniowe znoszenie sankcji nałożonych na Iran przez Stany Zjednoczone oraz Organizację Narodów Zjednoczonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

W piątek przedstawiciel administracji USA przekazał, że negocjowane porozumienie opiera się na czterech głównych filarach: przywróceniu swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz, zakończeniu blokady Iranu, rozwiązaniu kwestii programu nuklearnego wraz z przekazaniem wzbogaconych materiałów do neutralizacji, ustanowieniu trwałego pokoju w regionie oraz stworzeniu skutecznego systemu międzynarodowych inspekcji.

Prezydent Donald Trump oraz pakistański mediator zapowiadali, że podpisanie porozumienia kończącego konflikt na Bliskim Wschodzie mogłoby nastąpić już w niedzielę. Teheran nie potwierdził jednak tego terminu, podkreślając, że ostateczna decyzja w sprawie umowy nadal pozostaje przedmiotem analiz i konsultacji.