Daniel udusił teściową i uciekł. Zapadł surowy wyrok w sprawie wstrząsającej zbrodni pod Toruniem

Sąd Okręgowy w Toruniu skazał Daniela O. na 20 lat i sześć miesięcy więzienia za zabójstwo teściowej w Złotorii. Do tragedii doszło w styczniu 2024 roku. Mężczyzna miał udusić 69-letnią kobietę w jej domu. Wyrok jest nieprawomocny.

Jak poinformowało TVP Bydgoszcz, wyrok w sprawie zapadł 12 marca. Oprócz długoletniego więzienia sąd nakazał Danielowi O. zapłatę 150 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziny ofiary. Orzeczono także 15-letni zakaz zbliżania się do jego żony, Izabeli O.

Do dramatycznych wydarzeń doszło 15 stycznia 2024 roku w Złotorii. Według ustaleń śledczych Daniel O. miał udusić swoją 69-letnią teściową w domu. Ciało kobiety znaleziono później w wannie.

Po zbrodni rozpoczęła się szeroko zakrojona obława. Jak pisaliśmy na łamach "Super Expressu", podejrzany został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w Toruniu. W poszukiwaniach uczestniczyły setki policjantów oraz psy tropiące.

Prokuratura zarzuciła mężczyźnie zabójstwo oraz kierowanie gróźb karalnych wobec żony. Miał grozić Izabeli O., że ją zabije. Daniel O. nie przyznawał się do winy i odmawiał składania wyjaśnień. Proces rozpoczął się dokładnie rok po tragedii.

Oskarżony nie pojawił się w sądzie podczas ogłoszenia wyroku.

Jak wynika z relacji jednego z policjantów, który rozmawiał z dziennikarzem "Super Express", żona podejrzanego uniknęła śmierci tylko dlatego, że zdołała uciec. 

On zabił teściową. Krzyczał, że ją też zabije. Jednak zdołała uciec. Tylko dlatego żyje – powiedział funkcjonariusz w rozmowie z naszym reporterem.

Wyrok w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocny. Obrońcy oskarżonego mogą złożyć apelację.

