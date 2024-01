Rodzinny koszmar

Zięć utopił Małgosię w wannie. Daniel chciał też zabić żonę?! Szokujące ustalenia w sprawie zabójstwa pod Toruniem

eitor | Mariusz Korzus 10:54

Wracamy do sprawy zabójstwa w Złotorii pod Toruniem. Od kilku lat mieszkali w Belgii. Ich małżeństwo się rozpadło, byli w trakcie rozwodu. Teraz on utopił jej matkę w wannie. Krzyczał, że ją też zabije. Iza zdołała uciec. W środę (17 stycznia 2024) Daniel O., podejrzany o zabójstwo swojej teściowej Małgorzaty Z. został doprowadzony do toruńskiej prokuratury.