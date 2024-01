Horror pod Toruniem. Ciało teściowej Daniela O. znaleźli w wannie. Teraz ścigają zabójcę

Od lat walczy o zmiany na Białorusi. Grozi mu deportacja do białoruskiego piekła. Paweł nie ukrywa przerażenia

Straszne wieści napłynęły do nas z podtoruńskiej Złotorii. W poniedziałek (15 stycznia 2024) przed godziną 15:00, policjanci interweniowali w jednym z domów przy ul. Piaskowej, gdzie doszło do awantury. W wannie znaleziono zwłoki 69-letniej kobiety. Jako pierwsi o sprawie poinformowali dziennikarze serwisu "Poza Toruń". Nasz reporter potwierdził to w rozmowie z funkcjonariuszem z biura prasowego KMP w Toruniu.

- W tej chwili pod nadzorem prokuratura trwają intensywne czynności, związane z okolicznościami jej śmierci oraz czynności zmierzające do zatrzymania osoby, która może mieć związek z tym zdarzeniem - powiedział "Super Expressowi" st. sierż. Sebastian Pypczyński z toruńskiej komendy.

Daniel O. na stałe pracuje w Belgii. Trwają poszukiwania mężczyzny. Nasz dziennikarz ustalił, że funkcjonariusze podejrzewają zięcia kobiety o utopienie jej w wannie, ale biuro prasowe KMP oficjalnie tego nie potwierdza. Do sprawy będziemy wracać. Rodzinie i bliskim seniorki składamy wyrazy współczucia.