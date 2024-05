Zrobili to! CUK Anioły Toruń z awansem! Szał radości na trybunach

Po wygranym horrorze z KS Spartą Grodzisk Mazowiecki, CUK Anioły Toruń były bardzo blisko awansu do Tauron 1. Ligi siatkówki mężczyzn. Podopieczni Krzysztofa Stelmacha rywalizowali w turnieju finałowym 2. Ligi o dwa miejsca, premiowane przepustką na zaplecze siatkarskiej ekstraklasy. W sobotnie popołudnie obserwowaliśmy drugi dzień zmagań. Na początek ekipa CM Soleus KS Rudziniec pokonała rywali z Grodziska Mazowieckiego 3:1. To oznaczało, że Anioły potrzebują tylko i aż wygranej z AVIA Solar Sędziszów Małopolski. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z turnieju finałowego siatkarzy.

Pierwszy set to coś, do czego kibice z Torunia zdążyli się już przyzwyczaić - thriller pełen emocji. Skuteczniejsi byli rywale z Podkarpacia, którzy wygrali tę partię 31:29. Goście pokazali, że niczego nie dadzą tego dnia za darmo. Torunianie latali wyżej w drugim secie, który zakończył się wynikiem 25:20. Zgromadzeni w Hali SP Nr 28 w Toruniu fani już wiedzieli, że czeka ich nerwowy wieczór.

Czwarty set był bardzo wyrównany, żadna z drużyn nie potrafiła sobie wypracować konkretnej przewagi. Przy wyniku 24:23 i piłce setowej dla torunian, nerwy na wodzy utrzymali gospodarze. To oni prowadzili 2:1 i jedna wygrana partia dzieliła ich od wymarzonego awansu. CUK Anioły nie zamierzały wypuścić szansy z rąk. Podopieczni trenera Stelmacha wygrali ostatnią partię do 20, a decydujący punkt zdobył Jakub Skadorwa. To właśnie ten zawodnik był jednym z największych bohaterów sobotniego spotkania.

Aniołom gratulujemy awansu! - Pierwsza liga dla Torunia! - skandowali zwycięzcy. Na trybunach zapanowała wielka radość. Tego dnia nikt związany z klubem szybko nie zaśnie! W niedzielę torunianie zagrają z CM Soleus KS Rudziniec, a stawką będzie zwycięstwo w decydującym turnieju.

CUK Anioły Toruń - AVIA Solar Sędziszów Małopolski - 3:1 (29:31, 25:20, 25:23, 25:20)