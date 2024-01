Wyrzuciła przez okno swoje wszystkie pieniądze! Wszystko przez tę legendę

Młoda kobieta wpłaciła 230 tysięcy złotych do bankomatu. Pieniądze wyparowały

Zazwyczaj schemat działań przestępców jest podobny. Kilka dni temu informowaliśmy o toruniance, która straciła 230 tysięcy złotych. W przypadku z Inowrocławia, 88-letnia seniorka wyrzuciła przez okno całe swoje oszczędności. Zaczęło się od telefonu od "policjanta".

- Pod legendą prowadzenia czynności służbowych związanych ze zwalczaniem sprawców kradzieży, a co za tym idzie zagrożeniem utraty wszelkich pieniędzy, nakłonił kobietę do spakowania swoich oszczędności znajdujących się w mieszkaniu. Dalej poinstruował, by wyrzucić gotówkę przez okno - wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy inowrocławskiej komendy.

Seniorka straciła całe swoje oszczędności. Prawdziwi policjanci prowadzą tej sprawie postępowanie. Funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie poproszą o pieniądze i nigdy nie informują o zaplanowanych akcjach. Jeżeli pojawi się taki telefon, niezwłocznie zadzwońmy pod 112.

- Apelujemy do rodzin - rozmawiajmy z członkami swojej rodziny, szczególnie seniorami, by nie padli ofiarą przestępców. Powiedzmy im, jak działają oszuści i naucz jak powinni postępować - podsumowuje asp. szt. Drobniecka.

