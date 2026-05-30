Apator - Stal: Gdzie oglądać niedzielny hit PGE Ekstraligi? Zapowiedź, składy, transmisja

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-05-30 14:35

Świetny żużel w ramach 7. kolejki PGE Ekstraligi w Toruniu! PRES Grupa Deweloperska Toruń i Gezet Stal Gorzów zmierzą swoje siły na Motoarenie. Gdzie oglądać mecz Apator - Stal w niedzielę? Zapowiadamy spotkanie i przekazujemy informacje o transmisji oraz streamie online.

Mecz PRES Toruń w PGE Ekstralidze. Zdjęcie z Motoareny

i

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Mecz PRES Toruń w PGE Ekstralidze. Zdjęcie z Motoareny

Żużel. Apator - Stal: Zapowiedź 7. kolejki PGE Ekstraligi na Motoarenie

Arcyciekawie zapowiada się niedzielne starcie PRES Grupa Deweloperska Toruń - Gezet Stal Gorzów. W sezonie 2026 mamy bardzo wyrównaną i ciekawą PGE Ekstraligę. Nie ma ligi dwóch prędkości i każdy punkt może być bezcenny w kontekście walki o czołową czwórkę. "Anioły" i "Stalowcy" dobrze wiedzą, o co toczy się gra. Torunianie przystępują do spotkania po wysokiej porażce we Wrocławiu. Na Olimpijskim dobrze zaczęli zawody, ale w drugiej połowie zmagań było gorzej. - Końcówka spotkania nam odjechała. Pogubiliśmy się w fazie, kiedy spadł deszcz. Uciekło nam kilka wyścigów i niestety za dużo punktów - przyznał trener Piotr Baron.

W innych nastrojach na Motoarenę przyjeżdża Gezet Stal. Po wygranym meczu derbowym z Falubazem, Jack Holder i spółka chcą płynąć na fali i zaskoczyć faworyta. Dla Pawła Przedpełskiego to sentymentalny powrót na obiekt, gdzie zachwycał w roli wychowanka Unibaksu Toruń. Na torze sentymentów jednak nie będzie. Patryk Dudek, Robert Lambert, Emil Sajfutdinow i spółka chcą pokazać, że forma zwyżkuje. Znakiem zapytania jest postawa Mikkela Michelsena, który od początku sezonu jedzie nierówno. Dalszy ciąg materiału ze składami i odpowiedzią na pytanie, gdzie oglądać mecz znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Motoareny.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 5. kolejki PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 97

Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Gezet Stal Gorzów

W hicie kolejki zobaczymy zestawienia, które nikogo nie powinny zaskakiwać. Goście będą regularnie stosować rezerwy, wykorzystując m.in. Mathiasa Pollestada. Podobnie będzie z duetem juniorów. Trener Piotr Baron postawił na sprawdzony skład, który kibice bardzo dobrze znają.

PRES Toruń:

  • 9. Patryk Dudek
  • 10. Robert Lambert
  • 11. Norick Bloedern
  • 12. Mikkel Michelsen
  • 13. Emil Sajfutdinow
  • 14. Mikołaj Duchiński
  • 15. Antoni Kawczyński

Gezet Stal Gorzów:

  • 1. Jack Holder
  • 2. Marcel Szymko
  • 3. Paweł Przedpełski
  • 4. Oskar Chatłas
  • 5. Anders Thomsen
  • 6. Oskar Paluch
  • 7. Adam Bednar
  • Sędzia: Paweł Słupski
  • Komisarz: Tomasz Walczak

Apator - Stal: Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja tv, stream online

W sezonie 2026 pełne prawa do pokazywania żużla w wydaniu PGE Ekstraligowym ma platforma Canal+. Początek spotkania zaplanowano na 17:00, a studio w Canal+ Sport i serwisie Canal+ Online wystartuje o 16:45. To właśnie tam można oglądać mecz Apator - Stal. Gościem Piotra Kaczorka będzie Tomasz Gollob, a mecz skomentują Tomasz Dryła i Tomasz Orwat. Reporterką będzie Natalia Pietrucha.

Relację tekstową i materiały w mediach społecznościowych zapewni "Super Express". U nas znajdziecie również zdjęcia kibiców oraz zawodników. Wszystkim kibicom polecamy pójście na stadion!

Polecany artykuł:

Nocna prohibicja w Toruniu jest już pewna. Klamka zapadła. Fala komentarzy
Bartosz Zmarzlik i jego wielkie serce. Pomógł okradzionemu chłopcu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STAL GORZÓW
APATOR TORUŃ