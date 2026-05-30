Apator - Stal: Gdzie oglądać niedzielny hit PGE Ekstraligi? Zapowiedź, składy, transmisja

Żużel. Apator - Stal: Zapowiedź 7. kolejki PGE Ekstraligi na Motoarenie
Arcyciekawie zapowiada się niedzielne starcie PRES Grupa Deweloperska Toruń - Gezet Stal Gorzów. W sezonie 2026 mamy bardzo wyrównaną i ciekawą PGE Ekstraligę. Nie ma ligi dwóch prędkości i każdy punkt może być bezcenny w kontekście walki o czołową czwórkę. "Anioły" i "Stalowcy" dobrze wiedzą, o co toczy się gra. Torunianie przystępują do spotkania po wysokiej porażce we Wrocławiu. Na Olimpijskim dobrze zaczęli zawody, ale w drugiej połowie zmagań było gorzej. - Końcówka spotkania nam odjechała. Pogubiliśmy się w fazie, kiedy spadł deszcz. Uciekło nam kilka wyścigów i niestety za dużo punktów - przyznał trener Piotr Baron.
W innych nastrojach na Motoarenę przyjeżdża Gezet Stal. Po wygranym meczu derbowym z Falubazem, Jack Holder i spółka chcą płynąć na fali i zaskoczyć faworyta. Dla Pawła Przedpełskiego to sentymentalny powrót na obiekt, gdzie zachwycał w roli wychowanka Unibaksu Toruń. Na torze sentymentów jednak nie będzie. Patryk Dudek, Robert Lambert, Emil Sajfutdinow i spółka chcą pokazać, że forma zwyżkuje. Znakiem zapytania jest postawa Mikkela Michelsena, który od początku sezonu jedzie nierówno. Dalszy ciąg materiału ze składami i odpowiedzią na pytanie, gdzie oglądać mecz znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Motoareny.
Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Gezet Stal Gorzów
W hicie kolejki zobaczymy zestawienia, które nikogo nie powinny zaskakiwać. Goście będą regularnie stosować rezerwy, wykorzystując m.in. Mathiasa Pollestada. Podobnie będzie z duetem juniorów. Trener Piotr Baron postawił na sprawdzony skład, który kibice bardzo dobrze znają.
PRES Toruń:
- 9. Patryk Dudek
- 10. Robert Lambert
- 11. Norick Bloedern
- 12. Mikkel Michelsen
- 13. Emil Sajfutdinow
- 14. Mikołaj Duchiński
- 15. Antoni Kawczyński
Gezet Stal Gorzów:
- 1. Jack Holder
- 2. Marcel Szymko
- 3. Paweł Przedpełski
- 4. Oskar Chatłas
- 5. Anders Thomsen
- 6. Oskar Paluch
- 7. Adam Bednar
- Sędzia: Paweł Słupski
- Komisarz: Tomasz Walczak
Apator - Stal: Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja tv, stream online
W sezonie 2026 pełne prawa do pokazywania żużla w wydaniu PGE Ekstraligowym ma platforma Canal+. Początek spotkania zaplanowano na 17:00, a studio w Canal+ Sport i serwisie Canal+ Online wystartuje o 16:45. To właśnie tam można oglądać mecz Apator - Stal. Gościem Piotra Kaczorka będzie Tomasz Gollob, a mecz skomentują Tomasz Dryła i Tomasz Orwat. Reporterką będzie Natalia Pietrucha.
