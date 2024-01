Okrutny mord pod Toruniem. Sąd nie miał litości dla Daniela O.

Mieszkańcy Złotorii wciąż nie mogą uwierzyć w to, że Małgosia nie żyje. Poniedziałkowy spokój zakłóciła awantura w domu 69-letniej kobiety. Na miejsce zostali wezwani policjanci. Ciało seniorki znaleźli w wannie. Po kilku godzinach podejrzany o zabójstwo zięć został został zatrzymany na terenie Torunia. Szukało go kilkuset policjantów, stróże prawa wykorzystali również psy tropiące. Obława była skuteczna. - On zabił teściową. Krzyczał, że ją też zabije. Ona jednak zdołała uciec. Tylko dlatego żyje - wyjawił jeden z policjantów w rozmowie z reporterem "Super Expressu". Mówiąc "ją", funkcjonariusz miał na myśli żonę podejrzanego. Na szczęście jej życiu już nic nie zagraża.

Zabójstwo w Złotorii. Podejrzany aresztowany

W środę (17 stycznia 2024) Daniel O. został doprowadzony do prokuratury. Zarzuty są z gatunki najpoważniejszych - zabójstwo, wtargnięcie do domu ofiary i groźby karalne wobec żony. Postępowanie trwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Do kolejnych wątków w tej sprawie będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim pani Małgorzaty składamy wyrazy współczucia.

