Spotkania z legendami, rywalizacja i niepowtarzalna atmosfera. Te turnieje pokochali nie tylko torunianie

Obecnie w toruńskim lokalu rozgrywana jest Runda Wiosenną Grand Prix Hard Rock Pubu Pamela w Szachach Błyskawicznych. W miniony poniedziałek (6 maja 2024 r.) organizatorzy zaproponowali szachistom i gościom spotkanie z legendą nie tylko toruńskiego żużla - Wojciecha Żabiałowicza. Spotkanie poprowadził pasjonat szachów i sportu żużlowego, doświadczony dziennikarz Daniel Ludwiński. Poruszono m.in. tematy związane z książką "O żużlu i wokół żużla. Rozmowa z Wojciechem Żabiałowiczem". Szachiści mogli liczyć na podpisanie egzemplarzy. "Żaba" opowiedział wiele ciekawych historii, również tych zakulisowych. Spotkania z takimi gośćmi dobrze wpisują się klimat, który panuje podczas turniejów szachowych w Pameli. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Oficjalnie: Pierwsza wiceprezydentka w historii Torunia. Znamy dwóch zastępców Pawła Gulewskiego

Toruń. Pokochali turnieje w Hard Rock Pubie Pamela. Opowiadają o atmosferze

- Po każdym turnieju premiujemy nagrodami zajęcie miejsc 1-3 oraz 1 w kategorii do 1400 ELO (szachowy ranking międzynarodowy - dop. red.). Nagrody rzeczowe przypadną również uczestnikom w klasyfikacji generalnej za zajęcie miejsc 1-10. Obecny cykl obejmuje 6 rozgrywek turniejowych. Do rozegrania pozostały 4 - mówi nam Dariusz Kowalski, właściciel lokalu.

Po dwóch turniejach w klasyfikacji generalnej cyklu mamy taką oto sytuację:

miejsce 1: Marek Lewandowski

miejsce 2: Piotr Zarecki

miejsce 3: Daniel Ludwiński

Szczegółowe wyniki dostępne są na specjalnej grupie, poświęconej turniejom. Co ciekawe - w samych superlatywach o turniejach wypowiadają się nie tylko mieszkańcy Torunia. - Turnieje w Hard Rock Pubie Pamela już na dobre wpisały się szachowy kalendarz w Toruniu. Szachiści grają tu z przyjemnością, bo udało się wypełnić lukę, jaką był brak turniejów błyskawicznych w naszym mieście - podkreśla Daniel Ludwiński, dziennikarz sportowy, przewodnik po Toruniu i zapalony szachista.

- To specyficzna forma szachów - bywa, że w ciągu zaledwie jednej sekundy trzeba ocenić ruch przeciwnika, znaleźć na niego odpowiedź, wykonać na szachownicy i jeszcze przełączyć zegar. Zarazem tak szybkie tempo daje jednak szachistom wielkie emocje, co tym bardziej zachęca do gry. Co ważne, turnieje są otwarte dla każdego, nie tylko dla zawodników należących np. do klubów szachowych. Przyjść może absolutnie każdy, niezależnie od poziomu gry. Na turniejach panuje bardzo sympatyczna i przyjacielska atmosfera, co tym bardziej powinno zachęcić do udziału nowych uczestników - dodaje stały uczestnik turniejów.

- Turnieje Szachowe w Hard Rock Pubie Pamela to klimatyczna impreza szachowa skierowana dla dorosłych pasjonatów królewskiej gry, którzy nieraz po całym dniu pracy, nauki czy innych obowiązków - mają gdzie się spotkać i pograć w ukochane szachy. To wszystko spaja klimatyczna atmosfera jednego z najbardziej rozpoznawalnych Pubów w Toruniu, którego właściciel stara się za każdym razem dodać garść atrakcji - i trzeba przyznać, że mu to wychodzi - podkreśla Jarosław Wiśniewski, Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, który na turnieje dojeżdża kilkadziesiąt kilometrów.

- Sam w miarę posiadanego czasu zaglądam na te zawody i jako honor poczuwam sobie fakt, że wygrałem pierwsze zawody z tych edycji. Oczywiście staram się też pomagać w promowaniu tych niecodziennych zmagań szachowych, bo taka też rola Prezesa Związku Szachowego, ale robię to z wielką przyjemnością. Niedawno udało mi się namówić na udział w jednym z turniejów Prezesa Polskiego Związku Szachowego Arcymistrza Radosława Jedynaka, który wygrał tamtą część Grand Prix Zimowego. Na koniec chciałbym serdecznie polecić tą imprezę wszystkim tym, którzy kochają szachy, kochają rywalizację wśród znajomych i przyjaciół, humor, dużo śmiechu i przyjemności z gry w szachy w czystej postaci - dodaje Wiśniewski.

- Niedawno zakończyła się Runda Zimowa Grand Prix Hard Rock Pubu Pamela w Szachach Błyskawicznych. Najwyższy laur zgarnął Pavel Khmialiuk, którego to nazwisko choć trudne do wypowiedzenia dla Polaka na pewno jest godne zapamiętania. Pavel potrafi grać bardzo solidnie, ale posiada też wyostrzony zmysł taktyczny. Drugie miejsce zająłem ja. Nie odczuwam jednak żalu. Jestem deterministą i wiem, że nie mogło być inaczej. Co prawda nie uczestniczyłem w dwóch turniejach, ale zdaję sobie też sprawę, że nie mogłem w nich uczestniczyć. Tak być musiało - podkreśla Igor Wysocki, który od lat jest w czołówce turniejów w Pameli.

- Trzecie miejsce zajął przesympatyczny Daniel Ludwiński. Z Danielem w ogóle szalenie trudno wygrać. W pewnym sensie stosuje arcymistrzowską strategię - remisuje z czołowymi graczami, a wygrywa z niżej notowanymi od siebie. Ponadto, Daniel jest prawdziwym człowiekiem renesansu. Pisze książki, które wydaje samo wydawnictwo UMK, kipi dobrym humorem oraz błyszczy elokwencją. Komunałem jest już mówić, że turnieje blitza w Pameli odbywają się w miłej, wręcz familiarnej atmosferze. W końcu grający tam ludzie częstokroć grają w tych samych klubach szachowych - dodaje Wysocki.

- Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić wszystkich chętnych do uczestnictwa w kolejnych turniejach szachów błyskawicznych w Pameli. Mnie trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na spędzenie poniedziałkowego wieczoru - podsumowuje doświadczony szachista.

Najbliższe turnieje odbędą się w terminach: