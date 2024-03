Tak kultowy lokal świętuje urodziny. "W sercu Torunia znajduje się perełka"

- Gramy rocka i bluesa od 26. lat Myślę, że nadal udaje nam się zaskoczyć koncertowo naszą publiczność. Tak było z występem Nasty Ratz oraz The Black Hole w Hard Rock Pubie Pamela. Czesko-amerykańskie zestawienie zespołów idealnie się sprawdziło. Interakcja publiczności i muzyków po raz kolejny rozgrzała scenę Hard Rock Pubu Pamela do czerwoności - wspomina Dariusz Kowalski, właściciel kultowego lokalu.

- Myślę, że podobnie będzie w poniedziałek 25.03.2024. Jako gwiazda wieczoru zagra grupa Star Crystal. Zespół stworzony przez charyzmatyczną i bardzo utalentowaną wokalistkę, jaką jest niewątpliwie Susanna Radimovskaya, pierwszy raz wystąpi na naszej scenie. Wieczór otworzy grupa Let Us Love. Widzimy się o godzinie 19, a dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń zapewnimy też retransmisję radiową - dodaje Kowalski. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z imprez w "Pameli".

Muzycy amerykańskiej grupy The Black Hole nie ukrywali, że występ w grodzie Kopernika zapamiętają na długo. A jak relacjonują swój koncert w Hard Rock Pubie Pamela? Te wypowiedzi mówią bardzo dużo.

- Zawsze uważałem Toruń za miasto wyjątkowe ze względu na swoją kulturę. W sercu Torunia znajduje się perełka, która oddaje istotę miasta, tworząc miejsce spotkań przy muzyce na żywo. To miejsce to Hard Rock Pub Pamela. Mój zespół The Black Hole miał zaszczyt wystąpić tutaj na 26. urodzinach klubu i był to jeden z najbardziej pamiętnych występów w moim życiu i najlepszy podczas naszej polskiej części trasy - podkreśla Levi Velasquez, menadżer i perkusista The Black Hole

- Energia tłumu nie miała sobie równych. Nie chcieliśmy przestać grać! To, w połączeniu z profesjonalną produkcją i gościnnością Darka i jego personelu, czyli załogi Hard Rock Pubu Pamela, czyni to miejsce jednym z najlepszych z muzyką na żywo w Europie. Podczas każdego występu czujemy się tu jak w domu - dodaje.

Ryan Westerman, basista The Black Hole zapowiada, że któregoś dnia ponownie zjawi się w grodzie Kopernika. - Hard Rock Pamela z pewnością będzie jednym z najbardziej pamiętnych występów na trasie. Energia i podekscytowanie publiczności były niesamowite. Mam nadzieję, że pewnego dnia tu wrócę - podkreśla muzyk.

- Nasz występ w Hard Rock Pubie Pamela na zawsze pozostanie w mojej świadomości jako jeden z najbardziej pamiętnych w historii The Black Hole. Od wspaniałej obsługi po tętniącą życiem scenę, Hard Rock Pub Pamela na zawsze będzie miał wyjątkowy dom w moim sercu. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę grać muzykę w tak wspaniałym miejscu. Gratuluję 26 lat - podsumowuje Connor Kelly, wokalista i gitarzysta The Black Hole.