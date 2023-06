Goście z Nowego Jorku i nowa fala z Torunia. Kultowy lokal świętuje 25. urodziny

Szalony pomysł pracownika firmy z Torunia. Włamał się do sejfu i ukradł gigantyczne pieniądze

Zespół Wildstreet powstał w 2006 r. z inicjatywy frontmana Erica Jayka i gitarzysty Jimmiego Marlowe'a. Ich koncert w Toruniu będzie prawdziwą gratką dla fanów hair metalu, ale nie tylko. Jedno jest pewne - będzie energetycznie i emocjonalnie. Koncert ekipy z Nowego Jorku (USA) to danie główne poniedziałkowego wydarzenia, związanego z 25. urodzinami Hard Rock Pubu Pamela. Warto jednak być na miejscu już o godzinie 19:00.

Poniedziałkowy wieczór otworzy The Greed. To świeży zespół z Torunia grający muzykę hard-rock, grunge. Został założony na początku 2022 roku. Ekipa jest w trakcie realizacji materiału na płytę, z czego pierwszy singiel z albumu zrealizowany pod okiem Macieja Kubiczka w "Happy Light studio", jest już dostępny na platformie YouTube. Członkowie zespołu uczestniczyli w różnych projektach muzycznych m.in. "Kwiatki", "Soft", "Tribute to", "Zgrany Toruń", "TabudelaRosa", "Progress".The Greed pojawią się w składzie:

Julia Karwowska - wokal

Tomasz Głębocki - gitara elektryczna

Piotr Grzeliński - gitara basowa

Paweł Jauer - perkusja

Kolekcjonerskie wejściówki na koncert amerykańskiej grupy Wildstrret są dostępne w przedsprzedaży (do 18.06.2023) w cenie 40 zł. W dniu koncertu (19.06.2023) - 50 zł.

Bilety można kupić w Hard Rock Pubie Pamela (Toruń, ul. Legionów 36). Można je również zarezerwować pisząc na adres mailowy hrppamela@gmail.com i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem. Ilość kolekcjonerskich wejściówek jest ściśle limitowana.