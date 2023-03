Kultowy toruński lokal świętuje 25. urodziny. Proponuje koncert gości z Holandii

Mają go!

Hard Rock Pub Pamela zaprasza na piękny koncert holenderskiej grupy Tristan. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek (3 kwietnia 2023 r.). Wieczór otworzy w solowym secie Robert Lighthouse - pochodzący ze Szwecji amerykański bluesman. Koncert poprowadzi ceniony producent muzyczny oraz multiinstrumentalista - Wojtek Konikiewicz. Właściciele lokalu zapewniają, że tego dnia warto być w Pameli.

Toruń. Koncert z okazji 25. urodzin Hard Rock Pubu Pamela

Wydarzenie jest biletowane. Start o godzinie 19. Kolekcjonerskie wejściówki na koncert z okazji 25-lecia Hard Rock Pubu Pamela są dostępne w przedsprzedaży (do 2.04.2023) w cenie 30 zł. W dniu koncertu (3.04.2023) - 40 zł.

Bilety można kupić w Hard Rock Pubie Pamela (Toruń, ul. Legionów 36). Można je również zarezerwować pisząc na adres mailowy hrppamela@gmail.com i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem. Ilość kolekcjonerskich wejściówek jest ściśle limitowana.

Tristan wystąpi w toruńskim HRPP. Kim są muzycy?

O muzyce zespołu „Tristan” najtrafniej można powiedzieć, że jest to „stary, dobry acid jazz”. W wykonaniu czołowych europejskich muzyków jazzowych i popowych nabiera ona specyficznego, nowoczesnego brzmienia. Funkowe, rytmiczne gitary, organy Hammonda, elektryczne pianino Fendera, syntezatory instrumenty perkusyjne tworzą przyjemny nastrój i wyraziste tło dla pięknego głosu Jaycilee Teterissa, wokalistki zespołu. Z „Tristanem” łatwo przenieść się z powrotem do ciepłej, muzycznej atmosfery lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, odświeżonej orzeźwiającym powiewem współczesnych stylów. Doskonałej jakości nagrania zespołu i jego występy na żywo często wzbogaca i uatrakcyjnia sekcja instrumentów dętych, kwartet smyczkowy i chórek.

W muzyce „Tristana” przewijają się wprawdzie motywy typowe dla takich grup, jak TOTO, Tower of Power, Snarky Puppy i formacji wykonujących klasyczny acid jazz (np. Incognito czy Brand New Heavies), ale zyskuje on coraz większe grono fanów swoim wysoko energetycznym groovem oraz wyjątkową jakością kompozycji i aranżacji.

Wystąpią:

Jaycilee Teterissa - wokal

Coen Molenaar - instrumenty klawiszowe

Guy Nikkels - gitara

Frans Vollink - gitara basowa

Sebastiaan Cornelissen - perkusja

