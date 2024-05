i Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Majówka w Toruniu. Mieszkańcy ruszyli m.in. na Bulwar Filadelfijski

Drogowy Toruń

Na tę informację czekał Toruń! Kluczowy rejon otwarty na całej długości

Konrad Marzec 16:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Toruń: Miejski Zarząd Dróg przekazał dobre wieści z Bulwaru Filadelfijskiego. We wtorek, o godzinie 17:00 zostanie udostępniony do ruchu drugi, ostatni odcinek tej ulicy. -W praktyce oznacza to, że przejedziemy całą przebudowaną ulicą, na odcinku od ul. Warszawskiej aż do Ślimaka Getyńskiego - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD.