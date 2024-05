Co w serialach w najbliższym tygodniu? Ukrywany romans w "Pierwszej miłości". Małaszyński wraca do telewizji, a Figura dołącza do gangu!

Od maja na Polsat Box Go: „Zdrada"

Małaszyński wraca do gry!

Paweł Małaszyński (47 l.) zasłynął rolą przystojnego adwokata w kultowym już serialu TVN „Magda M.". Przez jakiś czas grywał także w produkcjach „Czas honoru" czy „Przyjaciółki". Od kilku lat nie pojawiał się jednak w rolach głównych. Aż do teraz. Stacja Polsat zdecydowała się na realizację serialu „Zdrada". Aktor zagra w niej czołową postać. Wykazał się też wokalnie!

Zespół Pawła Małaszyńskiego - Cochise - z coverem kultowego przeboju zespołu The Animals „The House of the Rising Sun” znalazł się na ścieżce dźwiękowej produkcji Polsatu. Śpiewający w nim aktor wciela się w postać adwokata, który ze względu na namiętne uczucie stawia na szali całe swoje życie. Psychologiczny kryminał zabarwiony historią miłosną trafił do serwisu Polsat Box Go 10 maja. Serial z udziałem m.in. Anny Karczmarczyk, Dawida Ogrodnika, Mariety Żukowskiej i Piotra Polka jest wersją holenderskiego tytułu „Overspel”.

„Zdradę" możemy oglądać platformie Polsat Box Go.

Poniedziałek-piątek w Polsacie: „Pierwsza miłość”

O mały włos...

W 3813. odcinku Ewa (Ewa Gawryluk) i Michał (Wojciech Błach) kontynuują romans i starają się ukrywać go przed partnerami. Gdy przez przypadek dochodzi do spotkania całej czwórki, wywołuje to u nich niemały stres. W jednej chwili wszystko mogło się posypać! W kolejnym odcinku Ewa i Michał postanawiają podwoić starania, by ich romans się nie wydał. Zwłaszcza, że Grażyna (Grażyna Wolszczak) sprawdza wierność Michała na wiele sposobów. Niedawno zainstalowała w domu kamery, a ostatnio była nawet u wróżki. Tajemnica Ewy i Michała wciąż jest bezpieczna, ale postanawiają już nigdy nie powtórzyć tego błędu. Jak długo uda im się utrzymywać swoją namiętną relację w tajemnicy?

„Pierwsza miłość” możemy oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w Polsacie o godz. 18.

Poniedziałek i wtorek w TVP 2: „M jak miłość”

Natalka w akcji!

W 1805. odcinku „M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) i Dorota (Iwona Rejzner) znów będą razem! Po wyjeździe na narty w Dolomity kochanka Lisieckiego wróci do Grabiny i nie zdoła już dłużej ukrywać przed nim swoich uczuć. Chociaż rozstali się w nerwowej atmosferze, bo Dorota zrobiła się coraz bardziej zazdrosna o Natalkę (Dominika Suchecka), to po powrocie do Bartka wyzna mu, że się zakochała, że liczy na poważny związek. Na drodze do szczęścia tej pary stanie były mąż Doroty, nieobliczalny, owładnięty chorą obsesją Tomasz (Ziemowit Wasielewski). To przez niego Natalka aresztuje... Bartka!

„M jak miłość” możemy oglądać w poniedziałki i wtorki w TVP 2 o godz. 20.55.

Netflix: „Gang Zielonej Rękawiczki”

Figura dołącza do gangu

Serial „Gang Zielonej Rękawiczki”, który jesienią 2022 roku podbił serca widzów, wraca z drugim sezonem i kolejną akcją z udziałem seniorów. Do gangu dołączą nowe twarze! Jedną z nich będzie ikona polskiego kina - Katarzyna Figura!

W nadchodzącym sezonie „Gangu Zielonej Rękawiczki” przeniesiemy się w Bieszczady, gdzie ukrywają się gangsterki, które postanowiły raz na zawsze zawiesić swoje zielone rękawiczki na kołku. Jednak kiedy syn jednej z nich wpada w kłopoty, złodziejki muszą wyjść z ukrycia i stawić czoła bezwzględnemu przeciwnikowi. Zmuszone do działania przyjaciółki, wraz z ekipą seniorów, przeprowadzą brawurowy skok, tym razem na Galerię Narodową – czytamy w opisie Netfliksa.

W kolejnym sezonie do Małgorzaty Potockiej, Anny Romantowskiej i Magdaleny Kuty dołączają m.in. Krzysztof Tyniec oraz Katarzyna Figura. W zwiastunie widzimy też samą Grażynę Szapołowską! Nie zabraknie również postaci znanych z poprzedniej części - ponownie zobaczymy Beatę Bandurską, Karolinę Rzepę, Mirosława Zbrojewicza oraz Andrzeja Grabowskiego.

Nowy sezon „Gangu Zielonej Rękawiczki” wkrótce w całości trafi na platformę Netflix.

Środa w TVP 2: „Na dobre i na złe”

Michał wyrzuci Falkowicza z domu!

W 921. odcinku „Na dobre i na złe" Michał (Mateusz Janicki) będzie miał już serdecznie dość nadopiekuńczego Falkowicza (Michał Żebrowski)! Tym bardziej, że w jego ocenie Wilczewski jeszcze nie wróci do pełni zdrowia psychicznego po śmierci Oleny (Tetiana Malkova), przez co nie zgodzi się, aby chirurg samodzielnie operował, czym wzbudzi jego złość. Do tego stopnia, że w Michał w końcu nie wytrzyma i wyrzuci Andrzeja z domu! - Słuchaj, ja naprawdę doceniam twoją troskę o mnie, ale za chwilę zadusisz mnie swoją miłością. Przestań mnie już obserwować i sprawdzać - poprosi Michał, a gdy Andrzej go nie posłucha i dorzuci swoje trzy grosze. Tego Wilczewski już nie wytrzyma - On chyba żartuje! Niech mnie przestanie traktować jak niedojrzałego dupka! - powie Michał. A sytuacja tylko się rozwinie!

„Na dobre i na złe” możemy oglądać w środę w TVP 2 o godz. 20.55.