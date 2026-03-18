Polacy coraz częściej rezygnują z klasycznych muszli klozetowych. Mają dość szorowania, a te rozwiązanie same się czyszczą. W wielu domach królują takie toalety

Czyszczenie toalety to uciążliwy obowiązek, ale nowoczesna technologia oferuje innowacyjne rozwiązanie.

Samoczyszczące toalety dezynfekują deskę i dysze, ograniczając namnażanie się bakterii, a niektóre używają UV.

Czy te inteligentne urządzenia całkowicie eliminują potrzebę sprzątania i ile kosztuje taka wygoda?

Koniec z szorowaniem muszli klozetowej? Toaleta, która sama się czyści

Czyszczenie muszli klozetowej to czynność, która raczej nie ma swoich fanów. Mimo, że męcząca i nielubiana to konieczna. Toaleta to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu, a zbierające się tam bakterie mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Różnego rodzaju badania wykazały, że w toalecie mogą bytować między innymi bakterie E. coli, a także salmonella. Czy w takim razie skazani jesteśmy na regularne szorowanie muszli klozetowej szczotkami do WC?

Okazuje się, że niekoniecznie, a technologia może nam w tym pomóc. Coraz więcej osób decyduje się na montaż samoczyszczących się toalet. W ostatnim czasie zyskują one na popularności i wydaje się, że stanowią ciekawe i innowacyjne rozwiązanie do zamontowania w łazience. Ten nowoczesny trend ma coraz więcej fanów. jednak, czy samoczyszcząca się toaleta faktycznie jest tak dobrym rozwiązaniem?

Czy jest toaleta samoczyszcząca?

Jest to inteligentne rozwiązanie, które automatycznie dezynfekuje między innymi deskę sedesową oraz dysze myjące. Ogranicza to ryzyko gromadzenia oraz namnażania się bakterii. Samoczyszcząca toaleta pozwala na większe i prostsze utrzymanie czystości. Na rynku dostępnych jest wiele marek oraz modeli toalet samoczyszczących, które różnią się od siebie parametrami oraz funkcjami. Niektóre z nich wyposażone są w obrotowe deski sedesowe, które podczas ruchu dezynfekowanie są specjalnym płynem. Inne wykorzystują ciśnienie wody, które myje specjalnie zaprojektowaną muszlę klozetową po każdym użyciu. Toalety samoczyszczące często wyposażone są w specjalny zbiornik z płynem dezynfekującym, która dozowany jest po każdym użyciu. To jednak nie wszystko. Zaawansowane modele zawierają także lampy UV zamontowane w pokrywie sedesu, która oddziałują z płynami czyszczącymi.

Czy toalety samoczyszczącej nie trzeba myć?

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Nadal należy wykonać pewne czynności, które pozwolą utrzymać toaletę w czystości. Producenci wskazują, że regularnie należy przecierać zewnętrzne elementy, a raz w miesiącu doczyścić wszystkie zakamarki, które mogą być pomijanie podczas automatycznej dezynfekcji. W przypadku toalety samoczyszczących należy pamiętać również o uzupełnianiu płynów dezynfekujących. Niektóre modele wyposażone są w specjalne czujniki, które informują, że płyn się kończy.

Ile kosztuje toaleta samoczyszcząca?

Ceny są bardzo zróżnicowane. Od kilku tysięcy za podstawowe modele do nawet kilkudziesięciu tysięcy za zaawansowane toalety w stylu japońskim.