Makabryczne odkrycie na granicy Kolumbii i Ekwadoru. Znaleziono 27 zwęglonych ciał

Jak przekazał przywódca Kolumbii, do serii bombardowań doszło w strefie przygranicznej, gdzie następnie odkryto spalone zwłoki. Gustavo Petro opublikował oświadczenie w serwisie X, w którym kategorycznie zaprzeczył, jakoby autoryzował takie uderzenia z powietrza. Zaznaczył, że tamtejsze służby mundurowe nie brały udziału w tej akcji.

Te oświadczenia błyskawicznie spotkały się z ripostą rządu w Quito. Przywódca Ekwadoru Daniel Noboa stanowczo zdementował doniesienia, jakoby jego państwo przeprowadziło zbrojną interwencję na terytorium Kolumbii.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

„Prezydencie Petro, pana słowa to fałsz. My działamy na naszym terytorium, nie na pańskim”

Spór po odkryciu zwęglonych ciał na granicy Kolumbii i Ekwadoru

Konflikt słowny między głowami państw rozgorzał w momencie, gdy Gustavo Petro wysnuł teorię, iż to strona ekwadorska przeprowadziła ataki bombowe po stronie kolumbijskiej. Daniel Noboa stanowczo ripostuje, argumentując, że działania wojskowe Quito to wyłącznie element szeroko zakrojonej kampanii przeciwko narkoterroryzmowi.

Gustavo Petro i Daniel Noboa przerzucają się oskarżeniami

Głowa państwa ekwadorskiego przekazała, że zniszczone cele stanowiły bazy dla grup przestępczych zaangażowanych w handel narkotykami. Z jego doniesień wynika, że trzon tych organizacji tworzyli obywatele Kolumbii.

„Będziemy kontynuować oczyszczanie i odbudowę Ekwadoru”

Działania Ekwadoru wymierzone w narkobiznes

Zmasowana akcja wymierzona w kartele narkotykowe wystartowała w niedzielę i obejmuje teren całego Ekwadoru. Władze z Quito poinformowały, że operacja przebiega przy współudziale partnerów międzynarodowych, w tym sił amerykańskich.

Zarazem rząd w Quito nie ujawnił żadnych detali dotyczących działań zbrojnych prowadzonych na rubieżach z Kolumbią. Zabrakło również odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności, w jakich zlokalizowano zmasakrowane ciała.

Przerażające znalezisko i słowna przepychanka między przywódcami jedynie zaogniają relacje między sąsiadami. Tożsamość ofiar oraz kulisy ich śmierci nadal spowija mgła tajemnicy. Jasne jest tylko jedno − incydent stał się zarzewiem potężnego kryzysu dyplomatycznego i generuje nowe znaki zapytania odnośnie do prawdziwego przebiegu zdarzeń na granicy Kolumbii z Ekwadorem.