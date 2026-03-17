Księżna Kate cała w zieleni w Dniu Świętego Patryka! Dobrze wyglądała?

Zofia Dąbrowska
2026-03-17 20:40

Księżna Kate też obchodzi Dzień Świętego Patryka! Przyszła królowa Wielkiej Brytanii została sfotofgrafowana z Gwardią Irlandzką. Pojawiła się na paradzie w Mons Barracks jako honorowy pułkownik tej jednostki. Kate w takim dniu nie mogła wybrać innego koloru, niż zielony, będący symbolem irlandzkiego święta. Zobacz galerię zdjęć i głosuj w naszej sondzie! Podoba Ci się kreacja księżnej?

Kate Middleton na paradzie w Dzień św. Patryka. Podtrzymała tradycję zieloną stylizacją

Księżna Kate ponownie wzięła udział w obchodach Dnia św. Patryka razem z Gwardią Irlandzką. Pełni ona podwójną rolę. Z jednej strony to jednostka bojowa, a z drugiej – reprezentacyjna ochrona monarchy. Żołnierzy tej formacji często można zobaczyć podczas służby przy Pałacu Buckingham czy zamku w Windsorze. Kate pojawiła się na paradzie w Mons Barracks jako honorowy pułkownik tej jednostki. Kate Middleton została pułkownikiem Gwardii Irlandzkiej w 2022 roku, po zmianach w rodzinie królewskiej, które nastąpiły po objęciu tronu przez króla Karola III.  Podczas uroczystości księżna wręczyła żołnierzom koniczynę. To ważny symbol Dnia św. Patryka i element obchodów, który jest powtarzany co roku. Koniczynę otrzymała także maskotka pułku, czyli pies rasy wilczarz irlandzki.

Po części oficjalnej odbyła się parada i przemarsz, podczas którego Kate odebrała salut jako pułkownik. Wręczyła też żołnierzom medale. Było też spotkanie z żołnierzami i ich rodzinami. Księżna Kate w takim dniu nie mogła wybrać innego koloru, niż zielony, będący symbolem irlandzkiego święta. Zieleń jest też symbolem samej Irlandii. Strój był stonowany, bez zbędnych ozdób, by dobrze wpasować się w wojskowy charakter wydarzenia. Księżna miała na sobie dopasowany płaszcz i klasyczne dodatki. Ważnym detalem była przypięta koniczyna. To symbol Dnia św. Patryka i jednocześnie element tradycji związanej z Gwardią Irlandzką. 

