Księżna Kate cała w zieleni w Dniu Świętego Patryka! Dobrze wyglądała?

Kate Middleton na paradzie w Dzień św. Patryka. Podtrzymała tradycję zieloną stylizacją

Księżna Kate ponownie wzięła udział w obchodach Dnia św. Patryka razem z Gwardią Irlandzką. Pełni ona podwójną rolę. Z jednej strony to jednostka bojowa, a z drugiej – reprezentacyjna ochrona monarchy. Żołnierzy tej formacji często można zobaczyć podczas służby przy Pałacu Buckingham czy zamku w Windsorze. Kate pojawiła się na paradzie w Mons Barracks jako honorowy pułkownik tej jednostki. Kate Middleton została pułkownikiem Gwardii Irlandzkiej w 2022 roku, po zmianach w rodzinie królewskiej, które nastąpiły po objęciu tronu przez króla Karola III. Podczas uroczystości księżna wręczyła żołnierzom koniczynę. To ważny symbol Dnia św. Patryka i element obchodów, który jest powtarzany co roku. Koniczynę otrzymała także maskotka pułku, czyli pies rasy wilczarz irlandzki.

Po części oficjalnej odbyła się parada i przemarsz, podczas którego Kate odebrała salut jako pułkownik. Wręczyła też żołnierzom medale. Było też spotkanie z żołnierzami i ich rodzinami. Księżna Kate w takim dniu nie mogła wybrać innego koloru, niż zielony, będący symbolem irlandzkiego święta. Zieleń jest też symbolem samej Irlandii. Strój był stonowany, bez zbędnych ozdób, by dobrze wpasować się w wojskowy charakter wydarzenia. Księżna miała na sobie dopasowany płaszcz i klasyczne dodatki. Ważnym detalem była przypięta koniczyna. To symbol Dnia św. Patryka i jednocześnie element tradycji związanej z Gwardią Irlandzką.

Kate Middleton's Braided Hairstyle for St. Patrick's Day May Have Had a Deeper Meaning https://t.co/DBMJcqsvSB— People (@people) March 17, 2026

